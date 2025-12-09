Marți, 9 decembrie 2025, se confruntă cu o vreme neobișnuit de blândă pentru această perioadă, cu temperaturi peste media climatologică, multe zone cu cer înnorat și episoade de ceață sau burniță. În majoritatea regiunilor, maximele se mențin pozitive, iar precipitațiile rămân izolate. cum va fi vremea pe regiuni, în toată țara!

Sudul și Sud-Estul țării (Muntenia, Oltenia, Dobrogea)

Vreme blândă pentru luna decembrie, cu maxime de 6-12°C.

Cer predominant noros, local ceață dimineața și seara.

Posibilă burniță în zonele joase și pe litoral.

Vânt slab spre moderat.

În București: 3-7°C, atmosferă închisă și risc de ceață persistentă.

Vest și Sud-Vest (Banat, Crișana, vestul Olteniei)

Temperaturile rămân peste normal, în general 5-10°C.

Cer mai mult noros pe parcursul zilei.

Precipitațiile sunt puțin probabile, doar izolat apar ploi slabe.

Vânt slab, cu intensificări trecătoare în zonele deschise.

Transilvania și Maramureș (centru și nord-vest)

Maxime moderate, de la 3°C în depresiunile intramontane, până la 8-9°C în zonele joase.

În rest, cer acoperit și atmosferă mohorâtă.

Ploi slabe sau burniță izolate, mai ales în zonele depresionare.

La munte: vânt moderat, posibile precipitații mixte pe creste.

Nord-Est și Moldova (inclusiv partea estică a țării)

Temperaturile rămân ridicate pentru decembrie: 4-9°C.

Cer predominant noros, cu ceață matinală în special în zonele deluroase.

Ploi slabe izolate pe durata zilei.

Minimele coboară spre 0°C în zonele subcarpatice.

Decembrie atipic, cu temperaturi ridicate

Meteorologii anunță un început de lună decembrie mai cald decât în mod obișnuit, cu temperaturi constante peste mediile multianuale. Norii, ceața și umiditatea ridicată domină peisajul, în timp ce episoadele de ninsoare sunt tot mai rare în această perioadă. Precipitațiile rămân reduse, iar doar zonele montane pot avea momente cu lapoviță sau ploi slabe.

Recomandări pentru ziua de azi