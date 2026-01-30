Vineri, 30 ianuarie, vremea aduce o răcire semnificativă în majoritatea zonelor, cu temperaturi care scad sub valorile normale. Maximele pornesc de la -1 grad și ajung până la 10 grade, însă cerul va avea înnorări și vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova va ninge, în timp ce în restul regiunilor apar ploile și lapovița.

Vremea în Moldova și la munte

Potrivit , în aceste zone, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Iarna se face simțită mai ales în nordul Moldovei, unde temperaturile minime vor coborî până la -10 grade. Vântul va sufla cu putere în sudul regiunii, unde rafalele vor atinge viteze de 50-65 km/h, sporind senzația de frig.

Vremea în Transilvania, Maramureș și Banat

În Maramureș și Transilvania vom avea parte de precipitații mixte, în timp ce în Banat și Crișana va ploua în cea mai mare parte a timpului. Pe alocuri, dimineața și noaptea, se va forma polei și ghețuș. Temperaturile minime vor fi ceva mai ridicate în Dealurile de Vest, unde termometrele vor indica 3 grade.

Vremea în Oltenia, Muntenia și Dobrogea

În sudul și sud-estul țării, precipitațiile vor fi mixte: ploi, lapoviță și . În regiunile sud-estice, cantitățile de apă vor fi însemnate și vor depăși local 10 l/mp. Vântul va avea intensificări serioase în Dobrogea și în jumătatea de est a Munteniei. Izolat, în zonele joase, se va forma ceață.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi înnorată și se va răci față de zilele trecute. Pe parcursul zilei va ploua temporar, iar în a doua parte a nopții sunt posibile precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperatura maximă se va situa între 4 și 6 grade, iar cea minimă va fi de aproximativ 0 grade.