B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Iarna revine în forță: –20 de grade, ninsori și cod galben de vânt în România

Iarna revine în forță: –20 de grade, ninsori și cod galben de vânt în România

Ana Beatrice
29 ian. 2026, 19:44
Iarna revine în forță: –20 de grade, ninsori și cod galben de vânt în România
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât de frig va fi și unde lovesc ninsorile
  2. Ce avertizări meteo sunt în vigoare

După o zi în care razele soarelui ne-au lăsat impresia că primăvara bate la ușă, iarna revine brusc în forță. Joi seara, 29 ianuarie, România intră sub influența unui val de aer rece care va schimba radical vremea.

Temperaturile vor scădea accentuat, ajungând până la –20 de grade în anumite regiuni. Vântul se va intensifica și va accentua senzația de frig, iar precipitațiile vor completa tabloul unei răciri severe.

Cât de frig va fi și unde lovesc ninsorile

Zilele următoare aduc o răcire accentuată a vremii, iar nopțile vor deveni tot mai geroase. Cel mai rece va fi în noaptea de duminică spre luni. Atunci, temperaturile vor coborî până la –20 de grade în nordul Moldovei, –17 grade în estul Transilvaniei și aproximativ –10 grade în București.

Pe lângă ger, precipitațiile își vor face simțită prezența în mare parte din țară. La munte și în Moldova vor predomina ninsorile, în timp ce în celelalte regiuni sunt așteptate ploi și lapoviță.

În Capitală, meteorologii anunță episoade de ninsoare și lapoviță în nopțile de vineri spre sâmbătă și din nou de duminică spre luni. Este un semn clar că iarna revine în forță.

Ce avertizări meteo sunt în vigoare

Începând din această seară, intră în vigoare un cod galben de vânt. Avertizarea este valabilă până sâmbătă seara și vizează sud-estul țării. Rafalele vor deveni tot mai puternice, amplificând senzația de frig și disconfortul termic.

Specialiștii urmăresc atent evoluția vremii. În funcție de intensitatea gerului și de modul în care se dezvoltă fenomenele meteo, vor fi emise actualizări privind avertizările de vreme rea.

Tags:
Citește și...
Revin ninsorile și gerul în România. Meteorologii tocmai au emis o informare meteo de vremea rea. Zonele vizate
Meteo
Revin ninsorile și gerul în România. Meteorologii tocmai au emis o informare meteo de vremea rea. Zonele vizate
Vreme de primăvară la final de ianuarie. Maxime de 15 grade și ploi în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vreme de primăvară la final de ianuarie. Maxime de 15 grade și ploi în cea mai mare parte a țării
Vreme capricioasă în luna februarie. Episoadele de ger vor alterna cu perioadele de vreme primăvăratică
Meteo
Vreme capricioasă în luna februarie. Episoadele de ger vor alterna cu perioadele de vreme primăvăratică
Final de ianuarie cu temperaturi neobișnuit de ridicate. Unde vor fi 13 grade și când revin ploile
Meteo
Final de ianuarie cu temperaturi neobișnuit de ridicate. Unde vor fi 13 grade și când revin ploile
Un vortex polar se apropie de România. Urmează temperaturi greu de suportat. Anunțul meteorologilor
Meteo
Un vortex polar se apropie de România. Urmează temperaturi greu de suportat. Anunțul meteorologilor
Vremea în România, 27 ianuarie: ploi în mai multe zone și ninsori la munte
Meteo
Vremea în România, 27 ianuarie: ploi în mai multe zone și ninsori la munte
România, afectată de doi cicloni mediteraneeni. Ce fenomene meteo vor urma în aceste zile
Meteo
România, afectată de doi cicloni mediteraneeni. Ce fenomene meteo vor urma în aceste zile
Pericol de inundații pe mai multe râuri din țară. Hidrologii au emis un cod portocaliu
Meteo
Pericol de inundații pe mai multe râuri din țară. Hidrologii au emis un cod portocaliu
Vremea, 26 ianuarie: ploi pe arii extinse, viscol și ninsori consistente la munte
Meteo
Vremea, 26 ianuarie: ploi pe arii extinse, viscol și ninsori consistente la munte
Ceață densă pe autostrăzi și drumuri naționale. Avertizare Infotrafic pentru șoferi
Meteo
Ceață densă pe autostrăzi și drumuri naționale. Avertizare Infotrafic pentru șoferi
Ultima oră
20:24 - Vacanță în Europa în 2026? Topul destinațiilor care te lasă fără bani și alternativele accesibile. Surpriza vine din Est
20:18 - CTP: „Suntem în continuare în rahat”. Analiza gazetarului despre activitatea lui Bolojan și jocurile PSD (VIDEO)
19:24 - O femeie e acuzată că a furat dintr-o biserică din Hunedoara. Modul ingenios în care a încercat să-și ascundă fapta
19:14 - Depozit de deșeuri propus în comuna Lumina. Vacanțe cu miros de gunoi, la Mamaia și Năvodari
18:58 - Trei persoane, reținute după ce i-au oferit bani mamei unei copile violate, pentru ca aceasta să-și schimbe declarațiile
18:42 - Vaticanul pregătește primul restaurant pe terasa Bazilicii Sfântul Petru. Proiect secret cu vedere spectaculoasă asupra Romei
18:26 - Pedeapsa cu executare primită de un bărbat din Bihor care a ucis câinele unui vecin
18:02 - Cazurile de gripă iau amploare în România. 17 morți într-o săptămână și mii de îmbolnăviri noi
17:58 - Șoferul microbuzului care transporta suporterii lui Paok Salonic era și beat și drogat. Ultimele date de la anchetatori (VIDEO)
17:55 - BNR: Inflația va continua să descrească lent în primele 3 luni ale anului. Ce se va întâmpla cu creșterea economică