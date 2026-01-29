După o zi în care razele soarelui ne-au lăsat impresia că primăvara bate la ușă, iarna revine brusc în forță. Joi seara, 29 ianuarie, România intră sub influența unui val de aer rece care va schimba radical .

Temperaturile vor scădea accentuat, ajungând până la –20 de grade în anumite regiuni. Vântul se va intensifica și va accentua senzația de frig, iar precipitațiile vor completa tabloul unei răciri severe.

Cât de frig va fi și unde lovesc ninsorile

Zilele următoare aduc o răcire accentuată a vremii, iar nopțile vor deveni tot mai geroase. Cel mai rece va fi în noaptea de duminică spre luni. Atunci, temperaturile vor coborî până la –20 de grade în nordul Moldovei, –17 grade în estul Transilvaniei și aproximativ –10 grade în București.

Pe lângă ger, precipitațiile își vor face simțită prezența în mare parte din țară. La munte și în Moldova vor predomina ninsorile, în timp ce în celelalte regiuni sunt așteptate ploi și lapoviță.

În Capitală, meteorologii anunță și lapoviță în nopțile de vineri spre sâmbătă și din nou de duminică spre luni. Este un semn clar că iarna revine în forță.

Ce avertizări meteo sunt în vigoare

Începând din această seară, intră în vigoare un cod galben de vânt. Avertizarea este valabilă până sâmbătă seara și vizează sud-estul țării. Rafalele vor deveni tot mai puternice, amplificând senzația de frig și disconfortul termic.

Specialiștii urmăresc atent evoluția vremii. În funcție de intensitatea gerului și de modul în care se dezvoltă fenomenele meteo, vor fi emise actualizări privind avertizările de vreme rea.