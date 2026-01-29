Revin ninsorile și gerul în România. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că vremea se va răci brusc, cu precipitații sub formă de ploi și ninsori, ger puternic și intensificări ale vântului în mai multe regiuni din țară.

Așadar, ANM a emis joi o care vizează aproape întreg teritoriul României. Specialiștii anunță o răcire semnificativă a vremii, cu ploi în majoritatea zonelor, ninsori în unele regiuni și ger persistent. De asemenea, opt județe sunt sub cod galben din cauza vântului puternic, începând din seara zilei de joi.

Revin ninsorile și gerul în România: Care sunt principalele fenomene meteo vizate în această perioadă

Perioada de valabilitate a acestei informări este între 29 ianuarie, ora 20:00 și 1 februarie, ora 18:00. În acest interval, vom întâmpina:

Ploi moderate cantitativ, în special în sud-est, cu acumulări de 10-20 l/mp, iar local chiar și 25 l/mp;

Precipitații predominant sub formă de ninsoare la munte și în Moldova;

Mix de precipitații sub formă de ninsoare și ploaie în alte regiuni;

Polei și ghețuș pe alocuri;

Intensificări ale vântului, mai ales în regiunile estice și sudice, cu viteze între 40 și 60 km/h;

Răcirea accentuată a vremii, cu temperaturi negative și ger puternic, mai ales în noaptea de 31 ianuarie spre 1 februarie.

Unde vor fi cele mai mari intensificări ale vântului și cât vor dura

Pentru intervalul 29 ianuarie, ora 22:00 – 31 ianuarie, ora 20:00, este activat un pentru intensificări ale vântului în sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea. Aici, rafalele vor atinge viteze de 50-65 km/h, afectând semnificativ circulația și activitățile în aer liber.

Ce temperaturi se vor înregistra și cât va dura gerul?

Meteorologii anunță că în noaptea dintre 31 ianuarie și 1 februarie, gerul va cuprinde zone din Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei, cu valori minime între -14 și -10 grade Celsius. Gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei și pe parcursul zilei de 1 februarie.

Mai mult, vremea rece, geroasă în special în orele nocturne și dimineața, se va menține până miercuri, 4 februarie, în special în regiunile extracarpatice.

În aceste condiții meteo nefavorabile, este recomandat să consultați constant sursele oficiale și să evitați deplasările inutile, mai ales în zonele afectate de vânt puternic și polei.