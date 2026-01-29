B1 Inregistrari!
Vreme de primăvară la final de ianuarie. Maxime de 15 grade și ploi în cea mai mare parte a țării

Vreme de primăvară la final de ianuarie. Maxime de 15 grade și ploi în cea mai mare parte a țării

29 ian. 2026, 08:05
Vreme de primăvară la final de ianuarie. Maxime de 15 grade și ploi în cea mai mare parte a țării
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Vestul și centrul țării: Temperaturi ridicate și ploi
  2. Dobrogea, Bărăgan și Muntenia: Vreme plăcută, dar cu vânt
  3. Moldova: De la soare la ninsori și polei
  4. București: Vreme de martie la final de ianuarie
  5. La munte: Vânt și ninsori pe creste

Joi, 29 ianuarie, aduce o încălzire semnificativă în aproape toată țara, cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în special în vest și în sud. Maximele pornesc de la 0 grade în nordul Moldovei și ajung până la 15 grade în sudul Munteniei și în Dobrogea, însă vremea rămâne schimbătoare, iar ploile revin spre seară și în cursul nopții.

Vestul și centrul țării: Temperaturi ridicate și ploi

În Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, valorile de temperatură sunt mult mai mari față de cele obișnuite. Ziua aduce înnorări și ploi locale, iar dimineața apare ceața. În estul și nord-estul Transilvaniei, ploile se pot transforma în lapoviță. Tot aici există riscul să apară poleiul, în special în orele dimineții și pe timpul nopții.

Dobrogea, Bărăgan și Muntenia: Vreme plăcută, dar cu vânt

Sud-estul țării are parte de cele mai ridicate temperaturi din România. Maximele ajung la 15 grade în Dobrogea și în sudul Munteniei. Vremea este plăcută în prima parte a zilei, dar vântul devine agitat mai târziu. Rafalele vor atinge 40…50 km/h. Noaptea, norii acoperă cerul și va ploua în cea mai mare parte a acestor regiuni.

Moldova: De la soare la ninsori și polei

Vremea este foarte diferită de la un județ la altul. În nordul Moldovei este cel mai rece, cu temperaturi care pornesc de la 0 grade. Aici apar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În schimb, în sudul regiunii este mult mai cald, dar vântul suflă cu putere. Dimineața și noaptea sunt condiții de polei și ceață pe arii restrânse.

București: Vreme de martie la final de ianuarie

În Capitală, regimul termic indică o zi foarte caldă pentru această dată. Temperatura maximă urcă până la 13 grade, o valoare specifică mai degrabă lunii martie. Ziua cerul este variabil, dar spre seară norii se adună. Noaptea va ploua temporar, iar vântul se va intensifica și va atinge la rafală 45 km/h.

La munte: Vânt și ninsori pe creste

Vremea rămâne neobișnuit de caldă și în zonele montane. Ninsorile apar pe creste, unde și vântul suflă mai tare. În restul masivelor cad precipitații mixte și se poate depune polei. Seara și noaptea, ploile și ninsorile se extind în majoritatea masivelor. Temperaturile minime vor coborî până la -4 grade, potrivit meteo

