Vremea se schimbă radical. România traversează o perioadă cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, însă meteorologii avertizează că această încălzire va fi de scurtă durată. În următoarele zile, valorile termice vor urca până la 20 de grade Celsius în vestul și sudul țării. Inclusiv în Capitală, maximele ar putea atinge 18-19 grade.

Vremea se schimbă radical. Când se răcește și ce aduce valul de aer polar

Potrivit , schimbarea vremii va începe în noaptea de joi spre vineri, când un val de aer polar va ajunge deasupra României.

„Schimbările vor începe din noaptea de joi spre vineri, până atunci însă va fi mult mai cald decât ar fi normal. Maxime care vor ajunge până chiar la 20° în cursul zilei de joi, în partea de vest și de sud a țării. Chiar și la București, posibil joi, o maximă de 18-19°, după care începe schimbarea.

Această schimbare va consta în extinderea ariei precipitațiilor, urmând ca vineri, dar mai ales sâmbătă și duminică, să plouă în cea mai mare parte a țării, iar în zona montană înaltă să fie și precipitații mixte.

Evident că un episod cu ploaie mai îndelungată înseamnă și acumularea unor cantități de apă mai importante, în special în zonele montane sunt de așteptat, dar și în regiunile sudice.

Temperaturile vor fi și ele în scădere, astfel încât sâmbătă, de exemplu, este posibil ca maximele să se încadreze, în general, doar între 10 și 14 grade.

Conform estimărilor pentru următoarele patru săptămâni este foarte posibil să rămânem cu un regim termic sub în urma perioadei, până la sărbătorile de Paște și de asemenea, tot până atunci, vremea să fie una schimbătoare, cu episoade de precipitații. Vor avea acestea și caracter de aversă și nu este exclus ca în prima parte a lunii aprilie, în primele zile ale lunii aprilie, precipitații mixte să fie și în zone mai joase.”, a declarat Florinela Georgescu, director de prognoza al ANM, la .

Unde va ploua și ce cantități de apă sunt așteptate

De vineri, ploile se vor extinde treptat în toată țara, iar weekendul va aduce precipitații în majoritatea regiunilor.

În zonele montane, acestea pot lua și formă mixtă, iar cantitățile de apă pot deveni însemnate, mai ales la munte și în sudul țării.

Cum va fi vremea până la Paște

Prognoza pe termen mediu indică o perioadă mai rece decât normalul pentru această perioadă a anului.

Meteorologii spun că instabilitatea atmosferică va persista în următoarele săptămâni, cu episoade frecvente de ploi, iar în debutul lunii aprilie nu este exclus să apară precipitații mixte chiar și în zonele mai joase.