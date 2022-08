60 de ani de la moartea lui Marilyn Monroe. A avut o viață tumultoasă și un sfârșit tragic

Marilyn Monroe, actriță, cântăreață și simbol al anilor ’50, a fost una dintre cele mai populare prezențe de la Hollywood din secolul XX.

A crescut la un orfelinat și s-a căsătorit la 16 ani de frică să nu ajungă iar a nimănui

și filme documentare. Atât în carieră, cât și în viața personală, Norma Jeane Mortensen (numele real) a întâmpinat suișuri și coborâșuri.

Marilyn Monroe s-a născut la 1 iunie 1926, la secția socială de maternitate a spitalului din Los Angeles County. Numele sub care a fost înregistrată a fost Norma Jeane Mortensen.

A fost crescută de părinţii adoptivi, Albert şi Ida Bolender din Hawthorne, California, și a dus o viață modestă. Marilyn a locuit în California până la vârsta de şapte ani.

În autobiografia sa intitulată „My Story”, scrisă de jurnalistul Ben Hecht, actriţa declara că a crezut că Albert şi Ida erau părinţii săi.

După 1935, micuța Marilyn a fost trimisă la orfelinatul din Los Angeles, pentru ca ulterior să urmeze o lungă succesiune de familii adoptive.

Pentru a nu se reîntoarce la orfelinat, la 16 ani, Marilyn s-a căsătorit cu James Dougherty. Adolescentă fiind, lui Marilyn i s-a oferit şansa de a colabora cu agenţia de modelling The Blue Book şi a început să pozeze pentru diferite reviste.

Primele sale roluri de la Hollywood

În 1946 a fost remarcată de Ben Lyon, care a dus-o la studiourile „20th Century Fox”, unde a primit un contract pe şase luni şi un nou nume, notează site-ul www.biography.com.

Cu noul nume de Marilyn Monroe, actrița și-a început activitatea la „20th Century Fox”, interpretând roluri secundare în filmele „Scudda Hoo! Scudda Hay!” şi „Dangerous Years” (1947).

Un an mai târziu, în 1947, Marilyn Monroe a colaborat cu studiourile Columbia Pictures şi a apărut în filmul „Ladies of the Chorus”. Au urmat apariţii tot în roluri secundare, în peliculele „All About Eve” şi „The Asphalt Jungle”.

Primul rol principal a fost în filmul „Don’t Bother To Knock” (1952), apoi a apărut în musicalul „Domnii preferă blondele”, iar în „How to Marry a Millionaire” a jucat alături de Lauren Bacall şi Betty Grable.

Următoarele apariţii au fost în „River of No Return”, „There’s No Business Like Show Business”, „The Seven Year Itch”.

În 1955 a plecat de la Hollywood şi a început să studieze la „The Actors Studio” în New York. Marilyn Monroe s-a întors la Hollywood, iar următorul film a fost „Bus Stop”, regizat de Joshua Logan, ea fiind nominalizată la Globul de Aur.

În 1959, a înregistrat cel mai mare succes al carierei jucând alături de Tony Curtis şi Jack Lemmon în comedia lui Billy Wilder „Unora le place jazz-ul”.

„Happy Birthday, Mr. President”, începutul sfârșitului

Rolul lui Marilyn – Sugar Kane – a fost premiat cu Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-un musical sau comedie.

A urmat musicalul „Let’s Make Love” regizat de George Cukor, unde a jucat alături de Yves Montand. Filmul include unul dintre numerele muzicale legendare ale lui Monroe, „My Heart Belongs to Daddy” de Cole Porter.

În 1961, scenaristul Arthur Miller (al treilea soţ al lui Monroe) a scris şi a lucrat ultimul film al lui Marilyn împreună cu Clark Gable – „The Misfits”. Apoi, actriţa a reluat filmările la pelicula „Something’s Got to Give”, notează site-ul www.biography.com.

În mai 1962, a avut celebra apariţie publică în care a cântat „Happy Birthday, Mr. President” la o petrecere televizată organizată în cinstea preşedintelui american John F. Kennedy. Ulterior, apariţiile artistei au devenit tot mai rare pe fondul problemelor de sănătate.

Înainte ca filmările la „Something’s Got to Give” să fie finalizate, Marilyn Monroe a fost găsită moartă în casa sa din Los Angeles, în dimineaţa de 5 august 1962. Moartea sa a fost înregistrată drept un probabil consum excesiv de medicamente.