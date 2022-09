A fost lansat primul trailer al filmului despre legendara Whitney Houston (video)

A fost lansat trailerul oficial al filmului „Whitney. I want to dance with someone” (I Wanna Dance with Somebody) despre legendara cântăreață Whitney Houston. Premiera mondială a producției americane va avea loc pe 21 decembrie.

Mai multe celebrități, implicate în film

Rolul principal în film a fost jucat de Naomi Akki („Lady Macbeth”, „Star Wars: The Rise of Skywalker”, „The End of the F***ing World”). Numele mari precum Stanley Tucci (The Lovely Bones, The Hunger Games, Captain America Avenger), Ashton Sanders (Moonlight, Iuda and the Black Messiah), Nafessa Williams (Black Lightning, Black and blue) și alții au participat în acest proiect.

Filmul a fost regizat de Casey Lemmons. Scenariul acestuia fiind scris de Anthony McCarten, care a creat și biopicurile „The Theory of Everything” despre Stephen Hawking, „Darkest Hours” despre Winston Churchill și „Bohemian Rhapsody” despre Queen.

Legendara cântăreață Whitney Houston s-a născut pe data de 9 august. Viața ei a fost pe cât de strălucitoare, pe atât de tragică. În documentarul „Whitney”, lansat în 2018, surse apropiate vedetei au susținut că Whitney Houston în copilărie care a rămas cu ea pentru tot restul vieții.