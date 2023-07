A lăsat-o gravidă pe Ozana Barabancea și a părăsit-o. A trăit un coșmar în tinerețe din cauza fostului soț

care s-a încheiat dureros. Ea are doi copii cu fostul soț, Sorin Terente. Ei s-au iubit foarte mult în tinerețe, dar infidelitatea lui a dus la divorț.

Cei doi s-au cunoscut pe scenă

când vine vorba despre viața personală. Ea este mamă a doi copii, Gloria și Andrew, conform Cancan.

În 2004, cei doi s-au dus la notar. Chiar dacă acum ei au relație bună datorită copiilor, jurata de la Te cunosc de undeva, a suferit foarte mult atunci când s-a despărțit de tatăl copiilor.

Cei doi s-au cunoscut pe scenă, ea fiind solistă vocală, iar el pianist. Acesta a fost infidel și nu a mai fost nicio cale de întoarcere, chiar dacă a încercat să repare lucrurile între ei. La vreme respectivă, divorțul a fost un coșmar pentru Ozana, dar cu trecerea timpului au ajuns să se înțeleagă bine, de dragul copiilor.

„Mi-a fost foarte greu”

„Mi-a fost foarte greu. Au fost niște momente cumplit de grele. Două zile, la operă, stăteam cu partitură în mână și nu puteam să cânt nimic. Nu mă puteam concentra. Ne-am iertat și cu fostul soț.

A venit și cu prietena lui la noi, am mâncat cu toții la masă. Nu o consider o străină, femeia nu are nicio vină că am divorțat. E o fată civilizată, când ne strângem toți râdem de ne tăvălim pe jos”, a declarat Ozana Barabancea, în urmă cu ceva timp.

După divorț, artista nu a mai vrut să își refacă viața din punct de vedere amoros.

„Copiii au suferit în urma acestui divorț, erau mici atunci. El a fost un bărbat frumos și consecințele frumuseții masculine s-au revăzut în viața lui. A fost mare iubire între noi, am cântat împreună în Anglia, au fost momente foarte frumoase. Acum el are a treia nevastă, s-a terminat, gata”, a mărturisit vedeta de la Antena 1, conform TV Mania.