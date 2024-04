A murit actorul sud-coreean Lee Sun-kyun / El era cunoscut pentru rolul din filmul Parasite, premiat cu Oscar

Actorul sud-coreean Lee Sun-kyun a murit la vârsta de 48 de ani. El era cunoscut pentru rolul din filmul Parasite, premiat cu Oscar, scrie . Lee Sun ar fi fost găsit inconștient într-o mașină, miercuri, 27 decembrie, într-un parc din centrul Seulului.

Până acum nu se știe dacă actorul s-a sinucis, însă autoritățile ar fi primit un raport potrivit căruia Lee ar fi plecat de acasă după ce a scris un bilet. În octombrie, ale a fost investigat pentru consum de droguri.

Agenția de știri Yonhap a relatat că actorul era suspectat că a consumat droguri alături de un angajat al unui bar din Seul.

Lee Sun-kyun a fost găsit mort într-o mașină

Poliția ar mai fi aflat că actorul a consumat droguri, în repetate rânduri, acasă, lucru pe care el l-a negat. Anterior, el a solicitat să fie supus unui test cu detectorul de minciuni. Raportul mai arată că testele sale de droguri au avut rezultate negative sau neconcludente, iar autoritățile regretă că actorul a murit în timpul investigațiilor.

„Nu există nicio modalitate de a stăpâni durerea și disperarea. Vă cerem respectuos să vă abțineți de la răspândirea de fapte false bazate pe speculații… astfel încât ultima călătorie a [lui Lee] să nu fie nedreaptă”, se arată într-un comunicat emis de agenția lui Lee, HODU&U Entertainment.

Reputația actorului s-a degradat odată ce ancheta a luat amploare, el fiind eliminat din No Way Out, un serial TV.

El a devenit cunoscut înainte de 2010, după ce a interpretat roluri principale în zeci de filme și emisiuni TV.

Apogeul carierei sale a fost atins când l-a interpretat pe Park Dong-ik, din Parasite. Un tată al unei familii bogate, care a fost infiltrată de membrii unei familie sărace care se dădeau drept persoane necunoscute.

În 2020, filmul a luat patru premii Oscar.