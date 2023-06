Actorul Frederic Forrest s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Ce mesaj a transmis Bette Midler

Frederic Forrest, în vârstă de 86 de ani, care a lucrat cu Bette Midler, Marlon Brando, Gene Hackman și Nicolas Cage și mulți alții, s-a stins din viață vineri, 23 iunie.

Cauza morții actorului nu a fost dezvăluită, notează .

Bette Midler a fost cea care a împărtășit vestea într-un mesaj pe Twitter.

„Marele și iubitul Frederic Forrest a murit. Mulțumesc tuturor fanilor și prietenilor săi pentru sprijinul acordat în aceste ultime luni”, a scris ea.

„A fost un actor remarcabil, și o ființă umană genială, iar eu am fost norocoasă să-l am în viața mea. Era împăcat”, a mai precizat actrița.

Forrest a avut, de asemenea, roluri principale și secundare în câteva clasici din New Hollywood din anii ’70 și ’80. Printre acestea se numără mai multe filme clasice regizate de Francis Ford Coppola, inclusiv The Conversation (1974), Apocalypse Now (1979) și One From The Heart (1981).