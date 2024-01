Actorul Ian Ziering din serialul „Beverly Hills” s-a luat la bătaie cu o gașcă de motocicliști, în Los Angeles (VIDEO)

Actorul Ian Ziering, devenit popular în urma interpretării rolului lui a fost implicat într-o bătaie cu un grup de motocicliști, duminică, 31 decembrie, pe Hollywood Boulevard din Los Angeles, relatează TMZ, citat de .

În înregistrarea video obținută de TMZ, se vede mașina lui Ian Ziering înconjurată de mai mulți motocicliști pe Hollywood Boulevard, iar, la un moment dat, actorul coboară din mașină și îl lovește cu pumnul pe unul dintre motocicliști.

Nu este foarte clar ce a determinat reacția lui Ziering, una din sursele citate de TMZ precizând că e posibil ca autovehiculul actorului să fi fost lovit.

După ce a sărit la bătaie, Ziering a fost înconjurat de grupul de motocicliști care au început să-l lovească cu pumnii.

În mod deloc surprinzător pentru societatea americană actuală, nimeni dintre cei care priveau incidentul nu a sărit în apărarea actorului.

Pentru a se salva din mâinile agresorilor, Ziering a luat-o la fugă pe o stradă aglomerată. În cele din urmă, el a reușit să scape pe Hollywood Walk of Fame, apoi s-a întors la vehiculul său și a plecat.

Potrivit TMZ, în raportul întocmit de poliție după incident, Ziering figurează ca victimă. nu a oferit, până în acest moment, mai multe detalii în legătură cu acest incident.

Actorul american nu a avut nicio reacție despre incident, nici măcar pe rețelele sociale.

