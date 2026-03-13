Flavia Codreanu
13 mart. 2026, 19:07
sursa foto: Instagram/ Ada Galeș

Ada Galeș a vorbit recent despre unul dintre cele mai dificile momente din viața ei, respectiv clipa în care a aflat că are cancer. După ce a primit diagnosticul dur, au urmat patru intervenții chirurgicale prin care actrița a trecut cu mult curaj.

Cum a primit diagnosticul actrița 

În vara anului 2025, vedeta a observat o mică problemă pe cerul gurii care s-a dovedit a fi o tumoră malignă. Deși vestea a fost un șoc, ea a explicat că afecțiunea a fost găsită la timp, iar medicii au decis că singura soluție este operația imediată.

„Aveam o ceva, o crescență pe cerul gurii, care s-a dovedit a fi un adenocarcinom microsecret de glandă salivară, adică o tumoră malignă, cancer”, a povestit actrița.

Prin ce operații a trecut Ada Galeș pentru a se vindeca

Vara trecută a fost una extrem de complicată, deoarece actrița a ajuns pe masa de operație de patru ori într-un interval scurt. Din fericire, medicii au reușit să rezolve problema fără chimioterapie, iar suportul celor din jur a fost esențial pentru refacerea ei.

Eu aș zice să fim un pic înțelepți și să înțelegem că sunt unii oameni care o duc mult mai rău decât noi. Când trecem printr-un diagnostic de cancer, da, e nasol, e greu, dar am avut noroc de medici buni, de super suport în jurul meu, și din fericire pentru mine nu a trebuit să fac nici chimio, nici radio. Am făcut patru operații în decursul verii, așa mi-am petrecut vara trecută”, a spus actrița.

Ce lecție importantă a învățat artista din această experiență

După această încercare, actrița a mărturisit că a învățat să aibă mai multă încredere în propria forță și să privească lucrurile cu mai mult optimism. Această putere a fost vizibilă și în emisiunea America Express, unde a demonstrat că poate depăși orice obstacol alături de mama sa.

„Cumva și noi ne-am mirat de cât de bine ne descurcăm. Cred că pentru mine asta e una dintre lecțiile pe care le iau din America Express, să am un pic mai multă încredere. Mi-am dat seama că ajungeam bine, ajungeam la Irina, și mie nu îmi venea să cred că noi am reușit.”, a declarat Ada Galeș.

