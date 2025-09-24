B1 Inregistrari!
Copilul Addei, victima bullying-ului la școală din cauza celebrității ei: „Se supără, are o sensibilitate dacă-i zice cineva ceva de mine”

24 sept. 2025, 16:05
Copilul Addei, victima bullying-ului la școală din cauza celebrității ei: „Se supără, are o sensibilitate dacă-i zice cineva ceva de mine”
Adda. Sursa foto: Captură video - Acasa La Maruta / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus Adda despre greutățile copilului ei la școală și la Rapid
  2. Ce spune Adda despre bullying-ul din online

Adda a povestit că fiu ei, Alex, în vârstă de 9 ani, are de suferit la școală și la clubul de fotbal din cauza celebrității ei. În discuțiile de la școală, ceilalți copii se iau de Alex și deseori se întâmplă să spună cuvinte urâte despre mama lui. Evident că asta îl supără foarte tare pe băiat. Recent, Alex a fost admis la academia clubului Rapid numai că și de data asta ceilalți copii i-au reproșat că a avut de câștigat de pe urma celebrității părinților, deși el a fost admis pentru că a făcut o treabă foarte bună la probele sportive.

Ce a spus Adda despre greutățile copilului ei la școală și la Rapid

„La școală, dacă se ciondănește cu vreun copil, îl înjură de mine. Și se supără, are o sensibilitate, dacă-i zice cineva ceva de mine. Dar i-am explicat că fiecare spune ce aude pe acasă. Dar sunt copii”, a povestit Adda, pentru CanCan.

Artista a afirmat apoi că a ales pentru fiul ei o școală de stat și încă nu știe dacă a fost decizia corectă: „Am vrut neapărat să-l dăm la stat. Am auzit însă multe povești de la școlile private și am fost șocată puțin. Uneori am regretat, dar vom vedea ce va fi. În primele zile la școală a fost îmbulzeală mare la intrare. E ceva de rău cu părinții”.

Recent, Alex a fost admis la academia clubului Rapid, după ce a trecut cu brio mai multe probe. Totuși, alți copii nu cred în capacitățile sale și l-au acuzat că a intrat la academie pe nedrept.

„Alex a intrat la Academie la Rapid. A dat vreo patru probe. A intrat printre primii, pe forțele lui. Nu are nicio legătură cu noi. Din păcate, e predispus la vorbe: că vai, părinții săi cine sunt. Chiar e un copil foarte bun”, a mai susținut Adda.

Ce spune Adda despre bullying-ul din online

De altfel, cântăreața a deplâns de mai multe ori răutățile și din mediul online.

„Femeile sunt, din păcate, tot mai rele între ele. Ne criticăm prea mult, ar trebuie să ne susținem și să ne apreciem. Nu sunt singurul artist, dar eu aleg să vorbesc despre asta. Trag un semnal de alarmă crezând că lucrurile se vor schimba în bine”, a susținut Adda mai de mult, într-un interviu pentru Antena Stars.

Încă de pe atunci Adda a spus că și-a educat copilul să nu pună la suflet comentariile răutăcioase, din online și din viața reală: „Lui i-am spus că urmează o perioadă în care va vedea și el comentariile ce mi se aduc în mediul online. I-am spus să nu pună la suflet. El m-a întrebat de ce lumea e rea și în mod ăla am avut un mic blocaj și am încercat să îi explic că lumea te va judeca indiferent de ce faci. Mergem înainte, încercăm să nu ne afecteze lucrurile rele”.

Recent, și Cătălin Moroșanu, fostul kickboxer și pugilist român, a povestit că s-a apucat de sport și a cunoscut succesul astfel, pentru că a fost agresat de colegi la școală, în copilărie și adolescență. Moroșanu a dat și mai multe sfaturi copiilor care se confruntă cu astfel de probleme.

