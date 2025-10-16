Adela Popescu este îndrăgită de publicul larg din România. De la actorie, la muzică și televiziune, le-a experimentat pe toate și a povestit carea fost secretul succesului ei.

Deși sigură spune că nu a fost nici cea mai frumoasă, nici cea mai talentată, Adela Popescu a reușit să devină de succes, după ani de muncă, în care a crezut nemărginit în forțele proprii.

Adela Popescu, mărturisiri din copilărie. Ce a povestit vedeta

a povestit faptul că încă de când era un copil, știa că va ajunge pe culmile succesului. Asta și-a dorit încă din primii ani de viață, iar pasiunea ei pentru muzică, era greu de explicat în cuvinte.

Frumoasa mămică a subliniat că, deși nu avea un talent colosal, a crezut în ea mai presus de orice. Aceasta a simțit că o viața simplă nu este pentru ea și a continuat pe drumul său, indiferent de obstacole.

„Atunci când eram mică, eram navă spațială, cântam în continuu. Nimic pe lumea asta nu mă putea opri. Eu am știut de mică că vreau să fac asta. Sunt Adela, pentru copii mama, pentru soț Scumpițica, pentru cei mici cocoloi, pentru Fodor Popeasca, pentru frați Țurlli și pentru mine… hai să vedem ce ne mai aduce bucurie pe lume. Tot ce am făcut eu până acum nu a fost pentru că a fost dorința cuiva. Eu am șiut de mică că vreau să fac asta, eram împreună cu tataie călare pe cal la semănat și cântam încontinuu. Cântam pur și simplu non-stop, în autobuz, când cântam la tejghea când vindeam, mă ridicam la bar și cântam. Era ceva ce nu puteam controla”, povestea Adela Popescu despre pasiunea pe care o are pentru cântat, pe rețelele de socializare, conform viva.

Adela Popescu a mers din ușă în ușă la vedetele din România

Pe vremea când era doar un copil, Adela Popescu a bătut la multe uși, pentru ca cineva să o remarce. Aceasta credea că singura șansă spre reușită este că fie observată de o vedetă.