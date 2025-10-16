B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Adela Popescu a dezvăluit secretul succesului: „Eram navă spațială, cântam în continuu. Încrederea în mine a fost un combustibil uriaș”

Adela Popescu a dezvăluit secretul succesului: „Eram navă spațială, cântam în continuu. Încrederea în mine a fost un combustibil uriaș”

Elena Boruz
16 oct. 2025, 11:38
Adela Popescu a dezvăluit secretul succesului: „Eram navă spațială, cântam în continuu. Încrederea în mine a fost un combustibil uriaș”
Sursa Foto: Instagram/ @adela_popescu
Cuprins
  1. Adela Popescu, mărturisiri din copilărie. Ce a povestit vedeta
  2. Adela Popescu a mers din ușă în ușă la vedetele din România
  3. Cât de mult a contat rolul din „Numai Iubirea” pentru ea

Adela Popescu este îndrăgită de publicul larg din România. De la actorie, la muzică și televiziune, vedeta le-a experimentat pe toate și a povestit carea  fost secretul succesului ei.

Deși sigură spune că nu a fost nici cea mai frumoasă, nici cea mai talentată, Adela Popescu a reușit să devină de succes, după ani de muncă, în care a crezut nemărginit în forțele proprii.

Adela Popescu, mărturisiri din copilărie. Ce a povestit vedeta

Prezentatoarea TV a povestit faptul că încă de când era un copil, știa că va ajunge pe culmile succesului. Asta și-a dorit încă din primii ani de viață, iar pasiunea ei pentru muzică, era greu de explicat în cuvinte.

Frumoasa mămică a subliniat că, deși nu avea un talent colosal, a crezut în ea mai presus de orice. Aceasta a simțit că o viața simplă nu este pentru ea și a continuat pe drumul său, indiferent de obstacole.

„Atunci când eram mică, eram navă spațială, cântam în continuu. Nimic pe lumea asta nu mă putea opri. Eu am știut de mică că vreau să fac asta. Sunt Adela, pentru copii mama, pentru soț Scumpițica, pentru cei mici cocoloi, pentru Fodor Popeasca, pentru frați Țurlli și pentru mine… hai să vedem ce ne mai aduce bucurie pe lume. Tot ce am făcut eu până acum nu a fost pentru că a fost dorința cuiva. Eu am șiut de mică că vreau să fac asta, eram împreună cu tataie călare pe cal la semănat și cântam încontinuu. Cântam pur și simplu non-stop, în autobuz, când cântam la tejghea când vindeam, mă ridicam la bar și cântam. Era ceva ce nu puteam controla”, povestea Adela Popescu despre pasiunea pe care o are pentru cântat, pe rețelele de socializare, conform viva.

Adela Popescu a mers din ușă în ușă la vedetele din România

Pe vremea când era doar un copil, Adela Popescu a bătut la multe uși, pentru ca cineva să o remarce. Aceasta credea că singura șansă spre reușită este că fie observată de o vedetă.

„Am găsit câteva personalități ale muzicii când eram eu micuță, am aflat unde stau, au fost luni întregi în care în fiecare dimineață eram la ușa lor și le spuneam: nu vă supărați, nu vreți să vă cânt o melodie? Era chiar Elena Cârstea, am descoperit adresa ei din București, și am zis că trebuie să mă audă cum cânt. Eu fiind convinsă că dacă mă aude cum cânt o să zică nu există așa ceva pe pământ. Faptul că eu credeam asta a fost combustibil uriaș să pot să ajung în toate locurile în care am ajuns, nefiind nici cea mai frumoasă, nici cea mai talentată, nici cea mai inteligentă”, a recunoscut vedeta.

Cât de mult a contat rolul din „Numai Iubirea” pentru ea

În actorie, cariera ei a început odată cu rolul pe care l-a interpretat în telenovela „Numai Iubirea”. Aceasta nici măcar nu știa ce presupune, atunci când a mers la casting. Totuși, viața și-a urmat cursul, iar Adela avea să devină una dintre cele mai cunoscute românce.

„Am fost la un casting pentru prima telenovelă românească, Numai Iubirea. Nu știam ce înseamnă, dar oricum nu conta. Am participat la casting și am simțit din nou nebunia aceea de a fi sus și de a cuceri orice privire. Am luat castingul și mi s-a schimbat viața total, însă atunci au apărut și cele mai mari semne de întrebare din viața mea”, și-a amintit Adela.

