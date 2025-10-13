B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
13 oct. 2025, 10:03
Adela Popescu, despre femeia pe care o consideră un exemplu de urmat: „Mani, pedi la două săptămâni, plus păr pe bigudiuri când e vreo zi specială”
Foto: Instagram/Adela Popescu.
Cuprins
  1. „Ca să fie clar”
  2. „Gândește în viitor”
  3. Viața cu trei copii

Adela Popescu o consideră un exemplu de urmat pe bunica soțului ei, Radu Vâlcan. „Mamaie Ilonka” are 91 de ani și este demnă de lăudat, spune actrița.

„Ca să fie clar”

Adela Popescu a descris-o pe bunică drept o femeie inteligentă, cochetă și ambițioasă.

„Nu am niciun merit, dar nu pot să nu mă laud cu «mamaie Ilonka», bunica lui Radu care priviți putin cum arată la 90 de ani. Ca să nu vorbim despre cum gândește, cum vorbește, ce planuri și ambiții are. Zău ca e un exemplu. P.S.: Mani, pedi la două săptămâni, plus păr pe bigudiuri când e vreo zi specială. Ca să fie clar”, a mărturisit aceasta, conform Click.

„Gândește în viitor”

Radu Vâlcan are o relație specială cu „mamaie Ilonka”. Când aceasta a împlinit 90 de ani, el a transmis pe rețelele sociale un mesaj emoționant.

„De azi, bunică-mea, Ilonka, merge pe 90 de anotimpuri. Nu mai este ca înainte, dar este prezentă și gândește în viitor. Pentru ea, prezentul sunt eu, viitorul sunt ai mei. Îmi zicea că viața este crudă, dar frumoasă. Să ne iubim. Să iertăm tot din jurul nostru. Am revăzut poze cu ea din tinerețe. Tânără, frumoasă. Da, viața este așa. Frumoasă! La multi ani, mamaie!”, a scris Radu, la momentul respectiv.

Viața cu trei copii

Radu și Adela sunt împreună de mulți ani. Ei au trei copii, iar viața poate fi uneori o adevărată provocare.

„(n.r. V-ați simțit vreodată depășiți de situație?) De nenumărate ori! Dar am învățat că e normal. Când ai trei copii, nu mai există manual de utilizare. Fiecare e diferit, fiecare are ritmul și nevoile lui. Sunt seri în care ne uităm unul la altul epuizați și râdem din nimic, doar ca să nu o luăm razna. Parentingul nu e o rețetă, e o improvizație continuă, cu pauze rare și iubiri infinite”, a povestit Adela Popescu pentru Viva.

„Cel mai important a fost să acceptăm că nu putem fi perfecți. Și că e OK să greșim. Când ne-am dat voie să fim vulnerabili și în rolul de părinți, s-au mai domolit și frustrările. Da, uneori ne simțim depășiți, dar niciodată singuri. Asta face toată diferența”, a completat Radu Vâlcan.

