Adela Popescu a lansat o provocare pentru toți părinții care ajung târziu acasă și simt că nu petrec destul timp cu cei mici. Vedeta propune o „mobilizare” de câteva ore în fiecare după-amiază, în care adulții să lase deoparte orice altă grijă și să fie prezenți total lângă copiii lor.

„Părinți, fiți atenți ce propun. Să ne mobilizăm de la 16:00- 21:00 sau de la 18:00-21:00 , în funcție de când ajungeți fiecare acasă, și să încercăm să fim cea mai bună versiuna a noastră în prezența copiilor. Trei sau patru ore. Sincer, efortul nu e mare și nici de lungă durata. Va dați seama, oameni buni, că e atât de scurt timpul petrecut cu ei zilnic, și noi nu reușim să ne focusam sau relaxăm astfel încât să le oferim cele mai drăguțe/ blânde momente ale zilei. Trei sau patru ore…Singurele care se transformă în amintiri, singurele ce vor avea gust și miros în viitor despre copilăria lor. Amintirile lor cu părinții…”, a scris Adela Popescu.

Adela Popescu a lansat o provocare pentru timpul petrecut cu copiii

Vedeta a povestit că și ea încearcă să aplice acest stil de viață, chiar dacă are o agendă plină de proiecte. Recent, ea și au plecat cu cei trei băieți la Șușani, locul unde ea a crescut, tocmai pentru a se deconecta de stres și a se bucura de familie. Adela crede că nu numărul de ore contează, ci felul în care alegi să te relaxezi este cel mai important, scrie .

Decizia de a pleca la țară a fost una spontană, luată imediat ce a început vacanța școlară a copiilor. Pentru Adela, vizitele la părinți sunt momente de reîncărcare, unde cei mici pot vedea o altă lume, departe de tehnologie și de agitația din Capitală. Ea a subliniat că părinții nu trebuie să facă eforturi supraomenești, ci doar să fie atenți și să le ofere copiilor momente de care aceștia să își amintească cu drag când vor fi mari.

Cariera Adelei Popescu de la primele roluri până în prezent

Adela Popescu a devenit cunoscută în toată România încă de la 18 ani, când a primit rolul principal în prima telenovelă românească de succes, „Numai iubirea”. Popularitatea ei a crescut rapid, devenind imaginea postului Acasă TV și jucând în numeroase seriale care au bătut recorduri de audiență.

După anii petrecuți pe platourile de filmare, vedeta a ales drumul televiziunii și a prezentat timp de mai multe sezoane emisiunea „Vorbește Lumea”. În ultimii ani, deși s-a retras din lumina reflectoarelor de la TV pentru a se dedica familiei, a rămas foarte influentă în mediul online, unde sfaturile sale de parenting sunt urmărite de sute de mii de oameni.