Adela Popescu admite că-și mai ceartă copiii: „Eu, totuși, am o haită acasă, nu am un copil”

Adela Popescu și Radu Vâlcan au împreună trei copii. Actrița spune că și-a dorit să fie o mamă „cool”, dar tot a ajuns să mai ridice tonul cei mici, lucru pe care nu și-l imagina că-l va face vreodată. Își găsește, însă, o scuză: „eu, totuși, am o haită acasă, nu am un copil”.

Cum e să crești 3 copii. Ce spune Adela Popescu

„Toate ne dorim să fim mame cool, doar că, de cele mai multe ori, nu ne iese, pentru că sunt niște stimuli pe care nu îi poți controla.

Adică, eu mi-am imaginat că o să fiu o mamă foarte cool, nu știu dacă și sunt, sincer. Mă gândesc uneori, când mai ridic tonul, niciodată nu mi-am imaginat că voi face asta. Sunt situații pe care nu le poți gestiona decât așa

Eu, totuși, am o haită acasă, nu am un copil. Am trei băieți, un efect de haită incredibil, adică, la noi nu… Atunci, eu trebuie să fiu cea mai lupoaică dintre toți”, a susținut Adela Popescu, pentru

Adela Popescu se chinuie să-și țină copiii departe de telefoane

În trecut, actrița că una dintre situațiile în care e nevoită să ridice tonul la copii e când trebuie să-i desprindă de telefoane.

„ , pentru că efectele sunt imediate. Cel mai mult îi lăsăm atunci când călătorim mai mult și îi lăsăm să se uite la filme pe tablete, pentru că își pierd răbdarea. Și eu în avion mă uit foarte mult la filme și la seriale. Dar, în clipa în care le luăm parcă sunt turbați. Și atunci preferăm să nu le dăm decât în momente în care nu reușim să gestionăm situația”, a spus Adela Popescu.