Adela Popescu, despre bona copiilor: „Ea e un om de încredere, de care avem foarte multă grijă”. Unde vor merge împreună în vacanță

Unde vor merge în vacanță

Adela Popescu a mărturisit că familia s-a reunit cu bona filipineză. Ei toți vor merge în vacanță în Turcia.

„A venit iubita de ea, acasă! Doamne, e așa de bine! Deci am venit astăzi acasă … Ea nu e bona copilor, că noi nu mai avem nevoie de bonă. Copiii merg toți la școală, la grădiniță. Noi avem nevoie de un om care să ne ajute la curățenie, care să ne ajute în grădină, care să poată să rămână cu copiii două ore, cât timp noi avem de venit la un eveniment sau ceva de genul ăsta. Adică ea e un om de încredere, de care avem foarte multă grijă”, a spus Adela Popescu.

„De exemplu, o vom lua cu noi în Turcia și nu pentru că nu avem ajutor, că noi mergem practic cu patru bunici. Deci nu o luăm să ne ajute, o luăm să-i oferim această vacanță, să petreacă timp cu noi. Am luat-o și în Asia la început și era așa de fericită că vedea lumea. De exemplu, asta mi-a și mărturisit, că e foarte fericită că a nimerit într-o familie care o tratează ca pe un membru al familiei. Dar chiar și este!”, a adăugat aceasta.

Familia Adelei împreună cu bona se cunosc de aproape patru ani: „Ea a venit când mai aveam puțin să-l nasc pe Adrian, pentru că ne-am dat seama că la trei copii va fi jale. Eu încă eram la emisiune, erau câteva ore pe care le petreceam acolo. Mama deja era obosită, nu mai puteam să o rog să facă asta, Radu avea plecările lui în Tailanda. Deci era imposibil, efectiv. Apoi e adevărat că eu am renunțat la emisiune să am mai mult timp, dar tot am nevoie de ajutor. Adică și eu am activitate și, în fine, nu contează. Se împlinesc aproape patru ani de când e cu noi”.