Adela Popescu, despre Radu Vâlcan: „Să fii departe în Thailanda, sub palmieri, la o bere rece, cu ispitele alea... îngrozitor”

Sezonul de anul acesta din „Insula Iubirii” a luat sfârșit. Miercuri, 3 septembrie 2025, a fost difuzată finala mult așteptată. Evenimentul organizat în Capitală a adus față în față concurenții, ispitele și gazda show-ului, alături de soția sa, Adela Popescu.

Adela Popescu, glume despre soț

În cadrul acestui eveniment, Adela Popescu a făcut pe seama soțului, Radu Vâlcan, conform .

„Săracul, vă dați seama cât de nasol poate să fie?! Să fii departe în Thailanda, sub palmieri, la o bere rece, cu ispitele alea… îngrozitor, îți spun că eu chiar te compătimesc, să știi și cred că și voi, nu? Este îngrozitor de greu…”, a spus aceasta cu ironie, în fața tuturor participanților.

Răspunsul lui Radu Vâlcan

Radu Vâlcan a răspuns zâmbind, recunoscând că îi este dor de soția sa: „Norocul meu este că vine destul de devreme la mine”.

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Aceștia au o relație de lungă durată și trei băieți. Cei doi au împlinit luna trecută, în august, 10 ani de la cununia civilă.