Adela Popescu, dezvăluire despre cei trei băieți ai ei: „Eu și Radu ne-am făcut mii de probleme, să nu rămână copiii marcați”

Adela Popescu a făcut o postare pe Instagram, conținând un mesaj și un videoclip cu cei trei băieți ai săi, în timp ce trăiau experiența uraganului Fiona, care i-a surprins în timpul vacanței din Republica Dominicană de anul trecut.

Aceasta a dezvăluit ce i-a spus Alexandru, fiul cel mare, despre experiența trăită atunci.

Postarea făcută de Adela Popescu pe Instaram

„Această este dimineața despre care Alexandru mi-a spus astăzi că a fost cea mai frumoasă din toată vacanța

„Natura era așa… cum să îți spun eu, mama, era…vie… și noi ne-am jucat cel mai frumos. Mai putem exact în casa aia din Dominicană și să ne prindă Fiona acolo?”

Ziceți și voi?? Și eu și @‌raduvalcan ne-am făcut mii de probleme să nu rămână copiii marcați de experiența unui uragan de asemenea proporții. E drept și că sentimentul acela de frică ne-a ținut în casă pe toți două zile cu o altă atenție și implicare unii către alții.

„Am dormit toți cinci într-un pat de doi”

Că sentimente primare de frică și grijă ni s-au activat și ne-am îmbrățișat mai des decât de obicei, simțurile ni s-au ascuțit de aproape auzeam și gândurile copiilor și mai mult că niciodată țineam cont de ele.

Că singură lumânare găsită în casă n norocului când am rămas fără curent și că în jurul luminii ei am găsit o intimitate aparte. Că în noaptea în care pământul „vuia” teribil am dormit toți cinci într-un pat de doi, pentru că acolo era camera cea mai ferită. Poate de-asta”, a scris Adela pe Instagram, potrivit .