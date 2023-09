Adela Popescu, dezvăluiri inedite după anunțul retragerii temporare din lumina reflectoarelor. Ce vrea să facă artista: „Am stat să mă gândesc”

, a făcut o mărturisire surprinzătoare cu doar câteva zile în urmă, exprimându-și dorința de a aduce o schimbare în viața sa. Ea a afirmat că este pregătită să se retragă pentru o perioadă din lumina reflectoarelor, lăsând pe toată lumea cu gura căscată. Cu toate acestea, Adela Popescu a subliniat că această decizie a venit dintr-o nevoie profundă de a lua o pauză, iar acum se simte foarte bine.

și a muncit mult de la vârsta de 15 ani pentru a-și realiza visurile. Cu o carieră de succes și o familie fericită, consideră că nu mai are nimic de demonstrat.

Ce planuri are Adela Popescu pentru viitor

Adela Popescu a ales să se odihnească și să se relaxeze acum, renunțând la citit și scris pentru a-și reîncărca bateriile.

„Nici nu scriu și nici nu citesc. Să știi că eu am stat un pic să analizez ce este cu această lene. Pentru că eu prin definiție sunt o persoană nu neapărat ambițioasă, ci o persoană care și-a dorit mult. Dar mi-am dorit mult pentru că aveam drive-ul ăsta în mine de mi se părea că sunt foarte talentată și mă simțeam foarte bine pe scenă. Eram fericită. Lucrul ăsta s-a schimbat în sensul că cred că am avut parte de atât de multe scene încât nu le mai caut(…)

De exemplu, dacă acum eu am o scenă și vine regizorul cu inima strânsă și îmi zice că a trebuit să taie o scenă, eu sunt cea mai fericită. Pentru că eu nu mai simt nevoia să demonstrez. Vorbesc serios. Am testat asta. Pentru că de la 15 ani am muncit zi de zi, non stop, eu acum trăiesc ce trăiau copiii de vârsta mea când eu munceam. Am stat să mă gândesc de ce îmi place foarte mult să stau. Pentru că eu ideea de timp liber nu am avut-o niciodat”, a mărturisit Adela Popescu pentru .