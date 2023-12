Adela Popescu, mărturisire fără perdea chiar pe rețelele de socializare: „Am încercat să găsesc soluții / Mă face să-mi fie rușine”

comunității online că în ultima perioadă a luat în greutate nici mai mult, nici mai puțin de 3 kilograme. Deși cei apropiați o complimentează spunându-i că arată excelent, inclusiv soțul ei, vedeta TV a mărturisit că nu se simte în largul ei în această situație.

Adela Popescu s-a îngrășat 3 kilograme

Din acest motiv, că nu va ține o dietă strictă, ci va aborda o abordare mai echilibrată în ceea ce privește cantitatea de mâncare consumată la mese. Cu toate acestea, această hotărâre nu a durat mult timp, deoarece a cedat tentației de a savura mai multe feluri de mâncare cu poftă. În urma acestei experiențe, vedeta și-a dat seama că sportul joacă un rol extrem de important pentru ea, deoarece îi oferă o mai mare responsabilitate în ceea ce privește alimentația sa, transmite .

„Pe scurt, am luat 3 kilograme. Chiar dacă unele persoane spun că arăt foarte bine, așa cum este cazul lui Radu, eu mă simt confortabil cu minus trei kile față de câte am acum.

Așa că am încercat să găsesc soluții. Am zis să nu țin diete pentru că m-aș frustra și am decis să reduc din cantitatea de mâncare.

M-a ținut ambiția doar până la prânz când am devorat un sandviș cu focaccia și mortadela, apoi o ciorbă de perișoare și creveți în unt. Analizând situația mi-am dat seama de ce e important sportul pentru mine.

Pentru că mă face să-mi fie rușine. Să-mi fie rușine pentru munca depusă la sală. Dacă mă gândesc la cât efort am făcut la fitness, mi-e rușine să mai mănânc”, a povestit Adela Popescu, pe rețelele de socializare.