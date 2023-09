Adela Popescu l-a jignit public pe Cătălin Măruță într-o emisiune live. Ce cuvinte dure i-a adresat

Într-o apariție recentă , Adela Popescu a discutat despre mai multe subiecte legate de viața sa personală și profesională. Însă, la un moment dat, tensiunile au escaladat, iar în timpul dialogului cu prezentatorul, actrița nu a putut să-și controleze furia și i-a adresat reproșuri în direct, în cadrul propriului său show difuzat la Pro TV.

Adela, parte din distribuția unui film de excepție

. Ea a avut o carieră de succes, dar acum blondina a luat o pauză de la proiecte şi s-a concentrat mai mult pe viaţa de familie. Aceasta este o decizie pe care a luat-o în ultimele luni și se simte fericită și împlinită în această nouă etapă a vieții sale.

Cu toate că fanii sunt nerăbdători să o revadă pe micile ecrane, se pare că frumoasa prezentatoare nu se grăbește deloc. Ba mai mult, datorită timpului liber acum disponibil, Adela Popescu a decis să se dedice unei vechi pasiuni: actoria. Astfel, talentata Adela a acceptat să facă parte din distribuția unui film de excepție, unde își împarte scenariul cu soțul ei și alți actori consacrați din țara noastră.

Adela Popescu l-a jignit public pe Cătălin Măruță

„Eu am diplomă de actriță, știu că ați uitat. Filmăm în continuare acum într-un film regizat de Petre Năstase. S-a ales o echipă fabuloasă, formată din Laura Cosoi, Ada Condeescu, Radu Vâlcan, Răzvan Fodor, sunt foarte, foarte mulți actori. Am stat două săptămâni în Vama Veche, iar pentru mine și Radu a fost o super vacanță, că am plecat fără copii, la muncă nu s-a putut să mergi cu copiii, ne-am dorit. Nu am făcut naveta, s-a dus doar Radu la un moment dat. Noi mai avem câteva zile de filmări. Suntem trei femei, iar noi, în copilărie ne-am făcut niște jurăminte și plecăm acolo la petrecerea burlăcițelor”, a declarat Adela Popescu, în cadrul emisiunii La Măruță, de pe Pro TV, scrie .

La finalul discuției, Cătălin Măruță a exprimat un mare interes pentru un film care urmează să fie lansat anul viitor și i-a mărturisit Adelei Popescu că abia așteaptă să-l vadă. Adela Popescu, soția lui Radu Vâlcan, a remarcat aceasta și l-a ironizat pe prezentator pentru că a lipsit de la nunta Ginei Pistol cu Smiley, argumentând că acest lucru s-a întâmplat din cauza unor angajamente pe care le avea.

Adela Popescu: Cred că premiera filmului va fi la începutul anului viitor.

Cătălin Măruță: Abia aștept să merg la film.

Adela Popescu: Să văd dacă nu ai alte angajamente în ziua aceea (n.r. face referire la faptul că Măruță a lipsit de la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol), că na, când prietenii au evenimente importante, tu ai angajamente și contracte.