Adela Popescu, o șoferiță de temut: „Am făcut o mașină daună totală”. Vedeta a povestit ultima „pățanie” în trafic

Adela Popescu a povestit cum a reușit să distrugă complet o mașină.

Vedeta Pro TV are o adevărată „colecție” de pățanii în trafic.

Adela Popescu, o șoferiță de temut

Adela Popescu are o adevărată colecție de trăsnăi făcute în trafic. Cel mai recent, a povestit cum a provocat un accident rutier, din neatenție, și a distrus complet mașina pe care o conducea.

Vedeta are o mulțime de calități. Este o actriță de succes, a prezentat unele dintre cele mai urmărite , dar este și o mamă devotată, dedicând o mare parte din timpul său celor trei copii pe care îi are cu Radu Vâlcan.

Însă, vedeta are și punctele ei slabe, iar unul dintre ele este condusul. Din povestirile sale, se înțelege că prezentatoarea nu se descurcă excelent la volan. Recent, a dezvăluit într-un interviu difuzat în emisiunea La Măruță, cum a reușit să distrugă complet o mașină.

„Am făcut o mașină daună totală, pentru că mâncam struguri și vorbeam la telefon, în același timp. Și conduceam, ascultam și muzică. Și vorbeam și cu oameni în trafic. Cam asta ar fi”, a povestit Adela Popescu, potrivit .

Adela Popescu a mai avut incidente în trafic

Nu este prima dată când Adela Popescu își face publice pățaniile din trafic. În trecut, în cadrul emisiunii Vorbește lumea, pe care la acea vreme o prezenta, și-a amintit în care a lovit nu mai puțin de șase mașini aflate într-o parcare.

Adela Popescu se afla la nunta unei prietene de-ale sale, iar evenimentul a avut loc la scurt timp după ce vedeta de televiziune a obținut permisul de conducere.

„În prima lună când am luat carnetul m-am dus la o nuntă. Până am ieșit din parcarea nunții, am lovit șase (n.r mașini). Lucrurile s-au schimbat, nu mai lovesc mașini. Acum nu mai conduc eu”, a povestit Adela Popescu.

De asemenea, tot la Vorbește lumea, colegii au dat-o de gol și au dezvăluit că, la un moment dat, Adela Popescu nu mai știa cum să iasă dintr-un rond din capitală.

„Era un rond înainte de intrarea pe autostradă, ea nu știa să iasă din rond. Așa că, ce face un om când nu știe să iasă din rond? Nu merge încontinuu, se oprește. S-a oprit în rond ca să se gândească”, a relatat Bogdan Ciudoiu.