Adela Popescu revine pe micile ecrane într-un proiect pregătit de PRO TV, intitulat „TRAFIC”. Actrița va juca alături de nume mari precum Dragoș Bucur și Tudor Chirilă.

Totul se învârte în jurul lui Doru Alexe (Dragoș Bucur), un curier obișnuit care se trezește prins într-un coșmar când fiul său intră în anturajul periculos al crimei organizate. Omul e forțat să lase viața liniștită deoparte și să facă orice ca să-și salveze copilul. În același timp, Tudor Chirilă joacă rolul unui procuror, Laurențiu Crețu, care încearcă să dărâme o rețea de infractori, dar se chinuie în același timp să-și țină propria familie departe de necazuri.

Pe lângă firul narativ, producția pune un accent deosebit pe forța personajelor feminine. Alături de , în acest nou serial vor mai apărea actrițele Irina Ștefan, Adriana Irimescu și Ioana Brumar. Ele aduc în poveste partea de emoție și arată cât de greu este să iei decizii când viața celor dragi e în joc. Nu e doar un serial despre împușcături, ci despre relații și alegeri care îți schimbă viața într-o secundă.

vrea să repete succesul pe care l-a avut cu „Clanul” sau „Groapa”, așa că mizează pe o poveste inspirată din ce vedem în fiecare zi la știri sau pe stradă. Este o producție care arată exact cât de subțire e granița între o viață normală și una plină de pericole, punând accent pe modul în care oamenii obișnuiți fac față lumii criminale. Antonii Mangov, reprezentantul postului, a explicat viziunea din spatele noului serial.

„Angajamentul nostru pentru dezvoltarea produselor de ficțiune locală continuă să crească, reflectând dedicarea noastră de a oferi povești de calitate înaltă care rezonează cu publicul român. Pornind de la succesul producțiilor noastre, precum TĂTUȚU, CLANUL sau GROAPA, pregătim acum un nou serial crime drama original și captivant, cu o distribuție formată din actori îndrăgiți, un fir narativ puternic și o producție de înaltă calitate. Povestea din TRAFIC reflectă aspecte ale realității cotidiene, surprinzând luptele, alegerile și provocările cu care se pot confrunta oamenii în viața de zi cu zi, de la dinamica din cadrul familiei până la supraviețuirea în lumea imprevizibilă a criminalității”, a declarat Antonii Mangov.