Câți bani cere Andra pentru o cântare la nuntă. Artista și-a mărit tariful după ce soțul ei, Cătălin Măruță, a plecat de la Pro TV

Traian Avarvarei
21 mart. 2026, 17:15
Sursa foto: Instagram - @andra
Cuprins
  1. Ce tarif are Andra la nunți
  2. Soțul Andrei a rămas fără emisiunea de la Pro TV

Andra e una dintre cele mai căutate artiste la spectacolele cu public, dar și la evenimentele private. Asta chiar dacă și-a mărit tariful în ultima vreme. Presa mondenă speculează că scumpirea are de-a face cu faptul că soțul ei, Cătălin Măruță, a rămas fără celebra emisiune de la Pro TV.

Ce tarif are Andra la nunți

Andra nu susține doar concerte cu public mare, ci și cântări la evenimente private, precum nunți sau botezuri. Tarifele variază în funcție de durata spectacolului, dar și de tipul de show – doar cu ea sau cu întreaga formație.

Dacă vrei să-și cânte Andra la nuntă, trebuie să plătești circa 15.000 de euro. În acest caz, durata spectacolului e de aproximativ 45-50 de minute, scrie CanCan.

În schimb, dacă vrei un spectacol complet, cu tot cu formația ei, trebuie să plătești mai mult. În acest caz, tariful e de peste 20.000-25.000 de euro.

Soțul Andrei a rămas fără emisiunea de la Pro TV

Amintim că emisiunea lui Cătălin Măruță a încetat pe 6 februarie, după 18 ani. Presa mondenă a scris că principala cauză a ținut de audiența tot mai mică. De atunci, postul difuzează telenovele turcești pe acel interval.

„Suntem mari, dar nu neapărat de asta suntem mari. Suntem mari şi mândri, dacă măcar pentru o după-amiază am reuşit să vă facem să zâmbiţi cu o farsă, cu un joc, sau un număr de magie.

Să vă facem să vă mândriţi cu campionii noştri. Suntem mari dacă v-am făcut să cântaţi s-au să dansaţi cu o manea, sau o melodie rock, sau dacă v-am umplut sufletul de veselie cu un obicei străvechi sau cu o colindă. Sau, cine ştie, poate v-am emoţionat o clipă cu o poveste reală de viaţă.

Am avut de toate în aceşti 18 ani, oameni buni. Am reuşit împreună şi vă mulţumim! Acum, la 18 ani a venit momentul să încheiem acest capitol şi să o luăm pe alt drum”, a spus Cătălin Măruță, pe finalul emisiunii sale.

Mara Bănică acuză că fiul ei a fost bătut cu picioarele de un profesor: „Sunt foarte necăjită, bulversată, șocată"
17:47 - „Îmi dă cu coada de la mătură în cap”. Noi detalii cutremurătoare în cazul fetiței din Cluj, maltratată în familie. Autoritățile au ținut partea părinților abuzatori
16:57 - Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși, deschisă la Berlin. Nicușor Dan: O recunoaștere a valorii noastre și a contribuției pe care am adus-o lumii (FOTO)
16:40 - Autoritățile din Capitală, apel insistent către șoferi: „Nu le mai daţi bani parcagiilor! E o formă de înșelăciune care trebuie oprită” (VIDEO)
16:18 - Mara Bănică acuză că fiul ei a fost bătut cu picioarele de un profesor: „Sunt foarte necăjită, bulversată, șocată”
16:06 - Florin Manole promite că nu va concedia pe nimeni: „Dacă va fi să plece vreun om prin voința ministrului Muncii, acela va fi ministrul”
16:01 - Iran amenință turiștii din întreaga lume: „Nici parcurile și zonele de agrement nu vor mai fi sigure”
15:27 - Criză în banking: retragerea BRD, ING și Raiffeisen pune în pericol contractul colectiv pentru 30.000 de angajați
14:30 - Incendiu la o fabrică care producea arme pentru Ucraina: Autoritățile iau în calcul un posibil atac terorist
13:54 - Cazurile de meningită s-au răspândit de la un club până la Londra: Alertă de sănătate publică
13:18 - O româncă a fost prinsă alături de un iranian într-o bază de submarine nucleare din Marea Britanie. Ce căutau ce doi acolo