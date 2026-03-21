Andra e una dintre cele mai căutate artiste la spectacolele cu public, dar și la evenimentele private. Asta chiar dacă și-a mărit tariful în ultima vreme. Presa mondenă speculează că scumpirea are de-a face cu faptul că soțul ei, Cătălin Măruță, celebra emisiune de la Pro TV.

Ce tarif are Andra la nunți

Andra nu susține doar concerte cu public mare, ci și cântări la evenimente private, precum nunți sau botezuri. Tarifele variază în funcție de durata spectacolului, dar și de tipul de show – doar cu ea sau cu întreaga formație.

Dacă vrei să-și cânte Andra la nuntă, trebuie să plătești circa 15.000 de euro. În acest caz, durata spectacolului e de aproximativ 45-50 de minute, scrie

În schimb, dacă vrei un spectacol complet, cu tot cu formația ei, trebuie să plătești mai mult. În acest caz, tariful e de peste 20.000-25.000 de euro.

Soțul Andrei a rămas fără emisiunea de la Pro TV

Amintim că emisiunea lui Cătălin Măruță a încetat pe 6 februarie, după 18 ani. Presa mondenă a scris că principala cauză a ținut de audiența tot mai mică. De atunci, postul difuzează telenovele turcești pe acel interval.

„Suntem mari, dar nu neapărat de asta suntem mari. Suntem mari şi mândri, dacă măcar pentru o după-amiază am reuşit să vă facem să zâmbiţi cu o farsă, cu un joc, sau un număr de magie.

Să vă facem să vă mândriţi cu campionii noştri. Suntem mari dacă v-am făcut să cântaţi s-au să dansaţi cu o manea, sau o melodie rock, sau dacă v-am umplut sufletul de veselie cu un obicei străvechi sau cu o colindă. Sau, cine ştie, poate v-am emoţionat o clipă cu o poveste reală de viaţă.

Am avut de toate în aceşti 18 ani, oameni buni. Am reuşit împreună şi vă mulţumim! Acum, la 18 ani a venit momentul să încheiem acest capitol şi să o luăm pe alt drum”, a spus Cătălin Măruță, pe finalul emisiunii sale.