Acasa » Monden » Adriana Bahmuțeanu cere despăgubiri uriașe de la frații Prigoană: „Sunt vinovați de moartea mamei mele. Copiii mei au ajuns să mă urască din cauza lor”

Adriana Bahmuțeanu cere despăgubiri uriașe de la frații Prigoană: „Sunt vinovați de moartea mamei mele. Copiii mei au ajuns să mă urască din cauza lor”

Traian Avarvarei
01 oct. 2025, 19:32
Adriana Bahmuțeanu cere despăgubiri uriașe de la frații Prigoană: „Sunt vinovați de moartea mamei mele. Copiii mei au ajuns să mă urască din cauza lor”
Adriana Bahmuțeanu cere despăgubiri de milioane de euro de la frații Prigoană. Sursa foto: Captură video - AntenaStars / YouTube
Cuprins
  1. Ce acuzații aduce Adriana Bahmuțeanu fraților vitregi
  2. Ce acuzații aduce Adriana Bahmuțeanu angajaților de la Protecția Copilului
  3. Pe cine va mai da în judecată Adriana Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu cere despăgubiri uriașe de la frații Prigoană, cărora le aduce acuzații extrem de grave. Vedeta susține că ei sunt de vină inclusiv pentru moartea mamei sale. Adriana nu reușește nici acum să aibă o relație normală cu copiii ei și-i acuză pe frații vitregi că i-au montat pe cei doi băieți împotriva ei. Mai mult, Bahmuțeanu afirmă că toate acestea s-au întâmplat cu complicitatea unor angajați de la Protecția Copilului pe care de asemenea i-a dat în judecată.

Ce acuzații aduce Adriana Bahmuțeanu fraților vitregi

Adriana Bahmuțeanu cere despăgubiri de numai puțin de trei milioane de euro de la frații Prigoană.

„Pornesc mai multe acțiuni, asta e doar prima, e o acțiune începută pe vremea când mama mea trăia, după ce a făcut acel AVC, și eu vreau să vă întreb și pe voi și opinia publică: până la urmă, cât valorează viața unui om? Mama mea și-a pierdut viața supărată pentru că nu reușeam să avem relația cu copiii și pentru că s-a luptat ea în instanță, la anii ei, să-și ceară dreptul de vizită cu proprii nepoți”, a susținut Adriana Bahmuțeanu, în emisiunea „Un show păcătos”.

Dan Capatos a spus apoi că și el crede că femeia „a murit de inimă rea”, dar în instanță trebuie demonstrată legătura de cauzalitate între deces și faptul că aceasta nu a fost lăsată să își vadă nepoții.

Ce acuzații aduce Adriana Bahmuțeanu angajaților de la Protecția Copilului

„De când au murit Prigoană, frații vitregi, împreună cu complicii lor, cu angajații DGASPC, că și pe ei i-am dat în judecată… Sunt vreo 5 persoane de la DGASPC, i-am luat nominal, în parte. Și instituția, dar și persoanele, angajații de acolo în frunte cu doamna directoare. Nici nu pot să-i spun doamnă, dar eu sunt o persoană civilizată. Mihaela Ungureanu o cheamă, care a orchestrat toată această nenorocire. Practic, au ajutat ca frații vitregi să înstrăineze proprii copii de mine, de mama lor. Și de bunică, și de mătușă. Ăsta e primul proces”, a mai explicat Adriana Bahmuțeanu.

Întrebată dacă-i consideră vinovați moral pentru decesul mamei ei, Adriana Bahmuțeanu a răspuns: „Vinovați fizic și moral, că dacă ei ar fi împins copiii să meargă la bunica, să vină la mama, să meargă la mătușa, să avem relații firești, (…) nu s-ar fi ajuns aici. Dacă ei au vrut război cu mine… Deci e ca la box, eu sunt din familie de boxeori. (…) Când te dezmeticești din pumn, începi să dai și tu, nene!”.

Bahmuțeanu a mai afirmat că e șocant cazul ei și chiar o opresc oameni pe stradă care-i spun: ”e incredibil ce ți se întâmplă!”.

„A fost o complicitate și ăștia de la DGASPC i-au învățat ce să facă pentru că ei sunt obișnuiți cu cazurile de genul ăsta: țineți copiii departe, vorbiți-le urât despre mamă, despre bunică. Eu am probe, că altfel nu-i dădeam în judecată. Cum e posibil ca DGAPSC să ceară instanței să sisteze programul de vizită între mamă și copii? Pe ce temei? Vor război cu mine, uite că-l au! E primul proces, urmează și altele”, a mai acuzat vedeta.

Pe cine va mai da în judecată Adriana Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu a mai spus că îl va da în judecată și pe avocatul fraților vitregi pentru că „a indus în eroare instanțele de judecată, a încălcat legea cu bună știință, m-a demonizat în fața copiillor, vorbele pe care le spune în instanță le spune și copiilor. Copiii uneori le repetă, copiii au ajuns să mă urască, au ajuns s-o urască pe mama mea până a murit, au ajuns s-o urască pe sora mea, pe toată lumea care înseamnă familia maternă”.

