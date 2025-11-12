A trecut un an de la moartea lui Silviu . Adriana și-a adus aminte de toate momentele petrecute împreună, majoritatea mai puțin fericite. Aceasta a mărturisit că Prigoană era bun cu străinii, însă când venea vorba despre propria familie se afla la polul opus. Iată ce a declarat femeia!

„Avea și drăgălășenii, dar și torpile”

Prigoană și Bahmuțeanu au trecut prin mai multe despărțiri și împăcări. În total, au trecut prin patru divorțuri. Istoria celor doi nu a fost una atât de frumoasă. Adriana a povestit cum fostul ei soț era bun cu străinii, însă „foarte rău” cu propria familie, conform Viva.

„Pe cât de fenomen era în public, de spectaculos pe micul ecran, o personalitate, pe atât putea să fie pe de altă parte și nociv cu membrii familiei. Era foarte bun cu străinii, dar foarte rău cu noi, familia. (…) Atât față de mine avea și drăgălășenii, dar și torpile”, a povestit Bahmuțeanu, la „Viața fără filtru”.

„Mi-a făcut rău”

„Când era supărat sau nu îi convenea ceva nu ezita să vorbească pe un ton răstit, nu ezita să jignească sau să facă niște lucruri care nu ar fi trebuit făcute. Mie mi-a făcut rău. (…) El așa era și nu se putea schimba. A fost un om al extremelor.(…) El a avut o tulburare de personalitate netratată și neacceptată de societate și de el însuși”, a mai povestit Bahmuțeanu.

„Silviu Prigoană a avut o problemă cu toate nevestele lui. Cea mai mare problemă a avut-o cu mine, pentru că eu am opus rezistență și am avut și o personalitate marcantă, dar pe de altă parte eu consider că mi-am făcut datoria. Regretul meu este că nu am reușit să îl conving de-a lungul vieții să fi stat de vorbă ca părinți pentru copiii noștri”, a adăugat.

„Hitler era mic copil”

Adriana a mai povestit cum Prigoană o jignea foarte des. Odată ce ajungea acasă, personalitatea lui se schimba.

„Nu că mă jignea o dată, începea și jignea și mai tare. Nu ținea cont de nimic. Ce vedeați la televizor era una din fațetele lui de personalitate. Acasă era schimb”, a povestit Bahmuțeanu.

„Nu îi convenea nimic nici la copii, nici la nevastă. Copiii nu făceau nu știu ce lucru, era un părinte autoritar, Hitler era mic copil, iar cu nevasta, la masă cu toți musafirii începea să mă jignească”, a adăugat.