Adriana Bahmuțeanu a anunțat că a depus plângere penală împotriva lui Honorius Prigoană. Acuzațiile sunt de înșelăciune și fals în înscrisuri. Bahmuțeanu spune că Honorius Prigoană ar fi falsificat semnătura tatălui său, Silviu Prigoană, într-un presupus contract de împrumut de 4 milioane de lei.

Ce acuzații îi aduce Adriana Bahmuțeanu lui Honorius Prigoană

„Am aici prima dovadă, pentru că de un an de zile vă spun că acest Honorius Prigoană îmi ține copiii departe și îi înstrăinează de mine în scopul de a le lua averea de la tatăl lor. Astăzi am depus la Parchetul Curții de Apel o plângere penală împotriva lui Honorius Prigoană și a avocatului care a parafat un așa-zis contract de împrumut, despre care eu susțin că este fals. Honorius Prigoană l-ar fi împrumutat pe defunctul Silviu Prigoană cu 4 milioane de lei, adică 800.000 de euro. Bani cărați cu sacoșa la sfârșitul lunii august, în 2024. Imaginați-vă câte sacoșe cu bani ar fi trebuit să aibă Honorius Prigoană, dacă ar fi venit cu banii în sacoșă să-i dea lui tăică-su, în fața avocatului!

Contractul este fals, semnăturile lui Silviu Prigoană de pe acest contract sunt false, pentru că eu cunosc foarte bine semnăturile lui. M-a bombardat cu procese și notificări în ultimii zece ani. Am depus la Parchetul Curții de Apel și specimene de semnătură ale lui Silviu Prigoană.

Ideea este că Honorius Prigoană tocmai pentru a-i deposeda de avere. Am mai multe procese de executare judecătorească – Honotrius Prigoană nu mai are răbdare să aștepte deschiderea și dezbaterea moștenirii, unde ar trebui să intre și aceste împrumuturi pe care Prigoană le dădea altor persoane. Am și aceste dovezi. Honorius îi dădea bani lui Prigoană, sunt mai multe contracte. Este o îmbârligătură”, a explicat Adriana Bahmuțeanu, pentru .

Ce instituție a mai sesizat Adriana Bahmuțeanu

Aceasta a mai afirmat că a sesizat și Oficiul Spălării Banilor. Asta deoarece crede că aici e vorba și de infracțiunea de spălare de bani. Ea a atras atenția că orice tranzacție de peste 10.000 de euro trebuie făcută prin bancă.

„Acest contract este un fals. Am depus plângere pentru înșelăciune, uz de fals, fals intelectual, fals în înscrisuri. Dacă aș avea acum copiii lângă mine, am putea să cerem sechestru asigurator pentru toate conturile bancare, pentru toate bunurile care au rămas de la Silviu Prigoană. Este prima dovadă certă că Honorius are un interes material. Am sesizat inclusiv Oficiul Spălării Banilor, pentru că aici vorbim și de infracțiunea de spălare de bani. Orice tranzacție care depășește 10.000 de euro trebuie făcută prin bancă, nu cu banii în sacoșă. Este o infracțiune și va plăti! Sper că se uită și copiii mei și înțeleg și ei, de fapt, că Honorius de la tatăl lor”, a mai afirmat Adriana Bahmuțeanu.