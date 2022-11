Adriana Trandafir, dezvăluiri cutremurătoare: „În noaptea în care am aflat am albit, mă gândeam să mă sinucid”

Adriana Trandafir a trecut prin clipe teribile. Actrița a dezvăluit că la un moment dat a vrut să se sinucidă. Se pare că vedeta nu a mai putut să facă fața greutăților și a avut o cădere morală. Femeia a povestit despre unul dintre cele mai complicate și tragice momente din viață.

Adriana Trandafir, înșelată și trădată

Un episod cumplit a dus-o în pragul disperării. Totul s-a petrecut în 1985, când Adriana Trandafir își depusese actele pentru a pleca în America, unde avea parte de „o poveste de iubire”.

„Cât am luptat, câte am îndurat de la Securitate, nici nu vreau să-mi citesc dosarul. Ani de zile am luptat pentru bani și pentru viză”, a povestit actrița, citată de

În cele din urmă, Adriana Trandafir a obținut viza, dar abia atunci a venit adevărata lovitură. Iubitul pentru care pleca în Statele Unite ale Americii „se însura cu alta”. Actrița avea să piardă totul într-o singură noapte.

„Până la urmă am obținut viza și s-a întâmplat ceva, o poveste în care, într-o noapte, a trebuit să iau decizia dacă să plec sau să rămân. Băiatul pe care-l iubeam acolo nu m-a mai așteptat, se însura cu alta. În noaptea în care am aflat am albit. În România nu mai aveam nimic, fără radio și fără tv, mă certasem cu părinții, aveam doar o rochie de mireasă și verighetele pregătite.

Am fost și am depus pașaportul la secția de pașapoarte, am renunțat la viză, spre stupoarea tuturor oamenilor legii care 2 ani au încercat să mă convingă să nu plec. Am lăsat pașaportul acolo, eram debusolată total,

Mergând pe stradă am dat de doamna Elena Deleanu, directoarea de la tearul Giulești. Ea mi-a salvat viața. Exact în seara aceea mi-a pus spectacol și m-a salvat”, a dezvăluit

Adriana Trandafir, la un pas de moarte

Actrița a dezvăluit în ultimul episod al emisiunii Asia Express că a avut moartea clinică. Vedeta a mărturisit spune că la un moment dat și-a părăsit corpul și i-a văzut pe medici cum încercau să o salveze.

Concurenta de la Asia Express este recunoscătoare unui specialist, care a reușit

“Într-un an de ziua mea am avut o moarte clinică. A fost un moment foarte greu. M-am desprins din mine și am văzut tot ce s-a întâmplat, dar toți avem un înger păzitor și era de gardă o doamnă doctor, doamna doctor Petre, care a spus ‘e moartă’, m-a declarat moartă și s-a uitat pe fișe și a spus ‘astăzi e ziua ei, nu poate să moară fata asta’ și atunci a făcut tot posibilul din lume, pentru că am văzut ce a făcut pentru mine, după ceva timp, ”, a mărturisit Adriana Trandafir, în cadrul unei discuții cu Irina Fodor.