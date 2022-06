Alex Delea, câștigătorul Survivor România, cu nervii la pământ: „Nu mai pot să dorm. O iau razna pentru că am traume”

Alex Delea este marele câștigător al showului „Survivor România 2022”. Tânărul a revenit acasă și se bucură de liniște alături de cei dragi. Se pare că zilele petrecute în Republica Dominicana nu au fost cele mai ușoare.

Alex Delea s-a întors acasă

Războinicul a mărturisit că încă nu realizează ce i s-a întâmplat și are nevoie de timp că să se adapteze. Alex Delea nu a mai putut să facă fața emoțiilor și a izbucnit în lacrimi.

„Într-un final, am ajuns acasă, am ajuns în București! M-am gândit la momentul ăsta de cinci luni de zile și îl trăiesc din toată inima. Câte persoane au venit… Este toată lumea care mă iubește și vă iubesc pe toți din toată inima mea.

Vezi această postare pe Instagram

Este puțin să spun că sunt recunoscător pentru că m-ați votat. Iubesc pe toată lumea, pe toți care m-ați votat, pe toți care ați avut un gând bun pentru mine. Și ăia care nu m-ați votat, vă iubesc pe toți. Doamne, Doamne, Doamne…

Sunteți minunați. , dorit de vreo 30 de persoane”, a dezvăluit Alex Delea pe Instagram, după ce a revenit acasă.

Alex Delea are mai multe traume

Tânărul a câștigat . Concurentul recunoaște că și-a depășit limitele și a depus un efort uriaș ca să obțină trofeul pe care îl are. Alex Delea nu prea a dormit și a trecut prin depresii și anxietăți.

„De când s-a terminat Survivor, nu cred că am dormit două ore adunate și încă nu realizez ce se întâmplă, nu realizez ce am făcut timp de cinci luni de zile din viața mea. Dacă dă acum o ploaie, o iau razna pentru că am traume. Nu mai pot să dorm în pat. Nu știu să dorm în pat.

Vezi această postare pe Instagram

Doctorul Teo ne-a spus că, după competiție, trebuie să dormim lângă pat, adică pe jos pentru că trebuie să ne obișnuim. Este foarte greu să dormi în pat și nu glumesc. Nu pot să dorm în pat. O să aflu mai multe chestii, o să mă bucur de tot ce se întâmplă’, a mai spus Alex Delea.