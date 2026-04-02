Acasa » Monden » Când va naște Alexandra Stan? Vedeta a dezvăluit perioada în care va veni pe lume fetița ei

Când va naște Alexandra Stan? Vedeta a dezvăluit perioada în care va veni pe lume fetița ei

Flavia Codreanu
02 apr. 2026, 23:31
Când va naște Alexandra Stan? Vedeta a dezvăluit perioada în care va veni pe lume fetița ei
Foto: Alexandra Stan/Instagram.
Cuprins
  1. Care este perioada în care Alexandra Stan a dezvăluit că va naște
  2. Ce zodie va fi fetița
  3. Cum a dezvăluit Alexandra Stan că este mamă

Alexandra Stan a dezvăluit că va deveni mamă pentru prima dată și a oferit deja detalii despre momentul în care își va ține fetița în brațe. Artista radiază de fericire și își etalează burtica de gravidă cu fiecare ocazie. Ea a vorbit deschis despre sarcină și despre pregătirile pentru venirea pe lume a micuței Eva.

Care este perioada în care Alexandra Stan a dezvăluit că va naște

Cântăreața traversează cea mai frumoasă etapă a vieții sale alături de partenerul ei. Ea și-a surprins fanii cu vestea sarcinii într-un mod inedit și plin de emoție. Internauții au fost imediat curioși să afle data exactă la care va veni pe lume bebelușul. Vedeta le-a satisfăcut curiozitatea și a explicat pe rețelele de socializare când este programat termenul.

Ce zodie va fi fetița

Vedeta a mărturisit că fetița ei ar trebui să se nască la sfârșitul lunii august. Acest lucru înseamnă că micuța va fi, cel mai probabil, în zodia Fecioară. Totuși, artista ia în calcul și posibilitatea ca bebelușul să vină pe lume puțin mai devreme. Cea mai mare dorință a viitoarei mămici este ca micuța Eva să fie perfect sănătoasă, scrie Cancan.

„Bebelina trebuie să vină teoretic la sfârșitul lui august, ceea ce înseamnă că o să fie fecioară. Dar, poate să vină și înainte, ceea ce înseamnă că poate să fie și leoaică. Oricând poate să vină bebelina, să vină mai târziu, să nu vină mai devreme și să fie sănătoasă”, a transmis Alexandra Stan.

Cum a dezvăluit Alexandra Stan că este mamă

Anunțul oficial a fost făcut printr-un videoclip de poveste filmat chiar la malul mării. Cu această ocazie specială, artista a lansat și o piesă care poartă numele viitoarei sale fetițe. În imagini, ea și partenerul ei apar în cele mai tandre ipostaze de până acum. Fanii au fost impresionați de modul în care vedeta a ales să împărtășească această bucurie cu ei.

