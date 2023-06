Alexandra Stan dezvăluiri despre bărbatul pentru care a scris o piesă: „Sunt aici oricând poate el...”

La doi ani de la divorțul de Emanuel Necatu, . Cu toate că este discretă și preferă să-și păstreze viața personală departe de ochii curioșilor, frumoasa vedetă a oferit câteva declarații despre bărbatul care i-a furat inima.

Alexandra Stan dezvăluie legătura specială cu „Bobo”

Alexandra Stan a făcut publică existența unui bărbat important în viața sa, care deține un loc special în inima ei. Cu toate că a recunoscut că are discuții și întâlniri cu această persoană, artista a subliniat că atât ea, cât și bărbatul în cauză, sunt liberi și nu au o relație exclusivă.

Cu toate acestea, Alexandra a afirmat că este mereu prezentă pentru „Bobo”, tânărul din viața sa, și a compus chiar o piesă specială în onoarea lui. Cu toate că artista a dezvăluit că există o distanță considerabilă între ea și bărbatul cu care interacționează, care împiedică formarea unei relații, legătura dintre ei este una deosebită.

„Acum nu, adică iubesc așa, mai am un crush, să zicem, mai vorbesc. De exemplu, băiatul ăsta despre care am făcut piesa, Bobo. Am o relație așa, la distanță, de soulmate și atât cu el, dar fiecare e liber, adică suntem liberi. Nu, nu funcționează (n.r. o relație la distanță), tocmai de asta, e doar o chestie așa de soulmate și atât. El înseamnă ceva pentru mine și știe că sunt aici oricând poate el și vrea să mă sune”, a declarat Alexandra Stan pentru un post TV, scrie .

Relațiile la distanță: O provocare pentru formarea unei familii

în privința relațiilor în care partenerii se află la distanță. Ea a dezvăluit că se confruntă personal cu această situație, având o legătură cu un bărbat care locuiește departe de ea, iar acesta este motivul pentru care cei doi nu au stabilit o relație oficială. Artista este de părere că, pentru a forma o familie, cei doi parteneri trebuie să petreacă foarte mult timp împreună și să nu fie separați de distanță.

„Eu sunt aici pentru el, îl ajut cu tot ce pot, la fel și el. În fața mea poate să fie el cu adevărat, nu trebuie să aibă vreo mască sau ceva, dar nu are cum să funcționeze din punct de vedere al unei familii, de exemplu. Dacă vrei să îți faci o familie, sunt de părere că trebuie să ai un om care să se dedice. Și tu la fel, să te dedici. Nu ai cum să ai o relație la distanță, e foarte greu”, a mai spus celebra cântăreață.