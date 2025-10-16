Alexandra Stan a vorbit despre perioada tulburătoare din viața sa, de acum 12 ani, când a fost bătută crunt de iubitul ei de la acea vreme. Artista avea de trei ani o relație cu Marcel Prodan, iar acesta îi era și manager. Alexandra a povestit cum a ajuns în această situație și ce a învățat din ședințele de terapie ce au urmat după.

Ce a spus Alexandra Stan despre agresiunea pe care a îndurat-o

În 2013, în timp ce se aflau în mașină, Marcel Prodan și Alexandra Stan s-au certat și el a bătut-o. Imaginile cu Alexandra și fața ei învinețită au stârnit atunci revolta populației:

Ea a ajuns atunci în spital, apoi a urmat terapia pentru a depăși această traumă.

„Am învățat să-mi satisfac singură nevoile, să nu mai depind de un bărbat care să mă motiveze sau să-mi ofere validare. Am lucrat mult la mine, la „cheițele” mele interioare, și am descoperit că pot să-mi ofer singură majoritatea lucrurilor de care am nevoie: echilibru, afecțiune, stabilitate.

După acel episod de am urmat terapie post-traumatică. Cred că este esențial să ceri ajutor și îi încurajez pe toți să o facă. Eu am descoperit că aveam un profil de victimă, victima caută agresor. Apoi am realizat că multe dintre reacțiile mele veneau dintr-o rană veche, din absența tatălui meu, care era plecat mereu pe vapor. Nu pentru că nu am fost iubită, ci pentru că lipsea acea prezență masculină stabilă în viața mea”, a susținut Alexandra Stan, potrivit .

Ea le-a îndemnat pe femei să caute ajutor specializat și să lucreze la stima de sine.

„Față de acum mulți ani, există mai multe instituții care te pot ajuta. E vorba și despre educația femeilor, ele nu ar trebui să ajungă în situația asta. Eu am ieșit public abia după ce am luat un pumn și mi-a învinețit ochiul. Că-n rest… Cam doi-trei ani m-a făcut să mă simt ultimul om. Îmi era frică. Mă gândeam că nu o să mai fac nimic fără ei’, a spus, în trecut, Alexandra Stan pentru CanCan.

Ce pedeapsă a primit cel care a lovit-o pe Alexandra Stan

În decembrie 2016, Marcel Prodan a fost condamnat la șapte luni de închisoare cu suspendare.

De asemenea, el a fost obligat să-i plătească artistei 25.000 de euro daune morale.

Cum de agresorul Alexandrei Stan câștigă și acum bani de pe urma ei

Cu toate acestea, individul continuă să facă bani de pe urma Alexandrei Stan.

„Ei fac în continuare bani de pe urma mea din drepturile de autor ale pieselor vechi pe care le cânt. Legea în România se prescrie după trei ani. E complicat și cu procesele astea, să stai să te judeci. Îți consumă și bani, și timp, și energie”, a explicat artista.