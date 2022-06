Alexandru Ciucu a pierdut din nou în procesul de divorț. Alina Sorescu: „Instanta a respins si apelul pe care el l-a formulat”

Alina Sorescu mai dă o lovitură soțului ei, Alexandru Ciucu, scrie . Anterior, instanța a decis ca fetele să rămână cu mama până la decizia finală a procesului de divorț. Calea de atac, introdusă de tatăl fetelor, a eșuat.

Divorțul celor doi

După multe luni în care au ținut secret toate informațiile, zvonurile legate de un posibil divorț între Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au fost confirmate la începutul lunii mai. În continuare Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt soț și soție, deoarece procesul încă nu a fost încheiat.

În luna ianuarie a acestui an, cântăreața a decis , iar designerul, printr-o ordonanță președințială, a cerut ca fetițele să rămână la el pe durata desfășurării procesului, pe motiv că Alina Sorescu nu are suficient spațiu în apartament.

Solicitarea acestuia a fost respinsă, iar copiii au rămas cu Alina Sorescu. Drept reacție, el a introdus și o cale de atac la decizia instanței. Și acest apel al lui Alexandru Ciucu a fost respins.

Mesajul Alinei Sorescu

Astăzi, artista pe rețelele de socializare, prin care a mulțumit celor ce o sprijină în această perioadă tensionantă și a anunțat decizia instanței.

„Dragii mei, in ultimele saptamani am primit zeci de mii de mesaje de incurajare din partea voastra.Va multumesc pentru sprijinul pe care mi-l acordati in cea mai sensibila perioada din viata mea.

Desi eu am introdus cererea de divort la inceputul anului, separat tatal a intentat o ordonanta presedintiala pentru stabilirea domiciliului fetitelor la el. Prima hotarare a instantei mi-a fost favorabila, dar el a introdus cale de atac.

Instanta a respins si apelul pe care el l-a formulat si a decis pentru a doua oara ca fetitele sa aiba domiciliul la mine in timpul procesului, care va incepe spre sfarsitul anului”, a scris Alina Sorescu pe Instagram.