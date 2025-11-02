B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Alexandru Ciucu a spus ce a dus la declinul căsniciei cu Alina Sorescu: „E unul dintre marile mele regrete”

Alexandru Ciucu a spus ce a dus la declinul căsniciei cu Alina Sorescu: „E unul dintre marile mele regrete”

Elena Boruz
02 nov. 2025, 13:52
Alexandru Ciucu a spus ce a dus la declinul căsniciei cu Alina Sorescu: „E unul dintre marile mele regrete”
Sursă foto: captură video/YouTube Kanal D România
Cuprins
  1. Cine este țapul ispășitor? Alexandru Ciucu spune cui îi aparține vina
  2. Ciucu elucidează „misterul bonelor”

Alexandru Ciucu a dezvăluit care este unul dintre cele mai mari regrete pe care le are după despărțirea de Alina Sorescu, dar și care a fost unul dintre lucrurile care le-au pus căsnicia pe butuci.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat după 12 ani de mariaj, având împreună două fiice. Oficial, cei doi și-au spus adio în ianuarie 2025, când după trei ani de procese, cei doi și-au încheiat socotelile. Sau…nu chiar, căci războiul acuzațiilor continuă inclusiv în prezent.

Cine este țapul ispășitor? Alexandru Ciucu spune cui îi aparține vina

Mărturisirile Alinei Sorescu despre căsnicia cu designerul Alexandru Ciucu au șocat o țară întreagă. Aceasta l-a acuzat pe bărbat că ar fi fost manipulator, iar de atunci, acesta a mai tot făcut declarații. Prezent, recent, într-o emisiune TV, Alexandru Ciucu a vorbit despre motivul despărțirii dintre el și artistă.

Se pare că bărbatul îi vede, cumva, vinovați pe socrii lui de despărțirea dintre el și Alina Sorescu. Mai exact, prezența acestora în casa lor, căci vreme de opt ani, părinții cântăreței au locuit cu ei, ajutându-i în casă și cu cele două fetițe.

„Bine nu ne-au făcut (n.r. părinții Alinei). Nu putem spune că au distrus-o, dar bine nu ne-au făcut. Stând în casă atât, non-stop, 8 ani de zile, eu consider, uitându-mă în urmă, bine, vorbind și cu alții, inclusiv cu părinții mei care ne spuneau că nu e bine să stea non-stop cu noi, nu au făcut bine. Nu cred că a fost bine. Și ăsta este unul dintre marile mele regrete că nu am încercat niciodată, de când s-au născut fetițele, să trăim în patru. Indiferent de câte ori am rugat să se întâmple lucrul ăsta, acest lucru nu s-a întâmplat și ăsta este unul din marile mele regrete. Adică, mă gândesc că dacă am fi reușit poate am fi avut o șansă să fim o familie de soț, soție și doi copii”, a declarat Alexandru Ciucu în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Ciucu elucidează „misterul bonelor”

Cu ocazia unei apariții, Alina Sorescu a dezvăluit faptul că părinții ei erau prezenți la ei în casă, deoarece nu și-ar fi permis bone. Alexandru Ciucu a „elucidat” acest „mister”.

„Nu, bona nu a fost niciodată costisitoare. N-am avut o bonă, am avut mai multe bone care plecau. Plecau pentru că nu le conveneau anumite lucruri, care nu erau legate de bani. Nu avea cum să fie mult o bonă, când eu practic întrețineam toată familia și am întreținut-o în totdeauna și aș fi întreținut-o în continuare. Deci, asta cu era mult o bonă, cât poate să fie o bonă, iar noi aveam două. Noi aveam două bone”, a mai spus acesta.

