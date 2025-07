Alexandru Ciucu, pași spre împăcarea cu Alina Sorescu? Cele mai noi declarații ale designerului: „E momentul pentru liniște”

, fostul soț al , a făcut declarații, cu privire la relația dintre el și fost parteneră. Designerul a mărturisit motivul pentru, de curând, a început să aprecieze fotografiile fostei soții.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu se află în „război” de când artista a făcut dezvăluiri despre comportamentul fostului soț. Alina a șocat o Românie, atunci când a mărturisit ce a trăit în fost căsnicie, iar femeile din țară au rămas înmărmurite auzind toxicitatea prin care a trecut cântăreața.

Alexandru Ciucu vrea să îngroape securea războiului: „Am suferit destul toți patru”

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au împreună două fetițe și se pare că bărbatul vrea să pună „stop” conflictului dintre el și mama copiilor lui, mai ales pentru binele fiicelor lor. Acesta a explicat că a apreciat postările în care se regăseau și fetele sale, deoarece consideră că e timpul ca lucrurile să revină pe făgașul normal.

„Am apreciat câteva din postările Alinei în care apar și copiii noștri, pentru că sunt fetițele mele, le iubesc și cred că lucrurile trebuie să reintre în normal. Mă bucur când ele sunt bine, indiferent la care dintre noi se află în momentele respective. I-am urat Alinei la mulți ani de ziua ei, așa cum am făcut în fiecare an. De data asta am făcut-o și pe social media, din aceeași dorință, ca lucrurile să se îndrepte către normal. Am suferit destul toți patru. Cred ca este momentul pentru liniste”, a declarat Alexandru Ciucu pentru

Ce spunea Alina Sorescu, despre gestul fostului soț

În urmă cu ceva timp, Alina a comentat gestul lui Alexandru Ciucu, de a-i aprecia postările pe rețelele de socializare. Femeia considera că acțiunile lui sunt parte dintr-o anume strategie de „spălare” a imaginii.

„Nici nu contează asta pentru mine acum. E probabil parte din strategia de a-și contura o imagine publică diferită față de ceea ce a fost el în timpul căsătoriei noastre. Este totul pentru a da bine”, spunea Alina Sorescu, în urmă cu ceva timp.