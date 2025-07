Cum a petrecut Alina Sorescu de ziua ei. Artista a povestit tot

a împlinit 39 de ani și de ziua ei a sărbătorit în familie. Artista nu a avut nevoie de cadouri scumpe sau invitați mulți, ci a ales liniștea și momentele speciale alături de fetițele ei.

Alina a fost plecată la munte, pentru câteva, zile înainte de aniversarea ei. Aceasta se simte foarte bine în sânul familiei și pare că s-a s-au mai liniștit apele în viața ei, după o perioadă tulburată.

Ce cadouri a primit Alina Sorescu

După conflictul bine-cunoscut cu fostul soț, designerul , femeia se simte liniștită acum și se bucură de viață alături de cele două fetițe ale sale. Acestea au tratat-o ca pe o prințesă de ziua ei, oferindu-i cadouri peste cadouri handmade.

„Am petrecut cu fetele, cu părinții mei, cu cei mai apropiați membri ai familiei mele și câțiva prieteni dragi, în weekend, am fost într-un resort foarte frumos, aproape de Brașov. Ne-am relaxat, am petrecut, ne-am întors în București pentru a fi ieri, de ziua mea, aici. Fetele ieri toată ziua m-au răsfățat cu felicitări, mi-au confecționat ele cu mânuțele lor bijuterii, cercei, inelușe, lănțișoare, brățări, m-au copleșit cu declarații toată ziua”, a declarat Alina Sorescu, la Știrile Antena Stars, conform

Ce dorință are Alina Sorescu

Vedeta a postat un mesaj pe Instagram, unde a mărturisit ce dorință are, cu ocazia aniversării ei. Se pare că, de această dată, femeia își dorește doar timp petrecut cu cei dragi și liniște.

„Se spune că fiecare an vine cu o dorință nouă. Că trebuie “să visezi”, să „nu te oprești până nu reușești”, sau că „dorințele devin realitate dacă muncești destul pentru ele”. Așa am fost și eu – cu inima plină de visuri, cu planuri puse pe listă, bifate cu răbdare și muncă.

An de an îmi doream să ating un nou obiectiv, să urc o treaptă, să construiesc ceva nou. Dar anul acesta…nu mai simt nevoia unei liste. Simt doar dorința de liniște, de timp petrecut împreună cu fetițele. Îmi dau seama că nu tot ce contează se poate atinge sau măsura. Uneori, cele mai mari dorințe sunt cele pe care deja le trăim, dar nu le conștientizăm. Azi nu-mi doresc decât atât: să ne bucurăm unii de alții”, a postat Alina Sorescu pe

Ce spune Alina Sorescu despre gestul făcut de fostul soț

În ultima perioadă, Alexandru Ciucu i-a apreciat mai multe postări pe rețelele de socializare. Artista consideră că gestul bărbatului este doar o strategie, un plan bine pus la punct pentru a-și „spăla imaginea”.

”Nici nu contează asta pentru mine acum. E probabil parte din strategia de a-și contura o imagine publică diferită față de ceea ce a fost el în timpul căsătoriei noastre. Este totul pentru a da bine”, a mai spus artista.