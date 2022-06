Alice Cavaleru, mărturisiri despre momentele de groază petrecute într-o vacanță. Vladimir Drăghia s-a gândit că ar putea muri

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună o de fetiță pe nume Zora, iar anul acesta vor deveni din nou părinți.

Alice Cavaleru a mărturisit că în timpul unei vacanțe în Bali. Pentru că nu au fost încântați de ce au găsit acolo, au decis să caute alte locuri minunate din zonă.

Prin ce au trecut Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia în vacanța din Bali

Totul s-a întâmplat în urmă cu doi ani când cei doi îndrăgostiți au ales să meargă în Bali. Fiindcă nu au găsit cele mai bune condiții, au căutat alte zone uimitoare și au descoperit insula Gili Trawangan, loc pe care l-au îndrăgit din prima.

Cu toate acestea, frumusețea naturii a culminat în ultima săptămână de vacanță cu puterea naturii. Alice Cavaleru a povestit că pe insulă a avut loc un cutremur destul de mare, fapt ce l-a determinat pe Vladimir Drăghia să-și manifeste regretele.

„În ultima săptămână în Gili am prins un cutremur zdravăn într-o noapte (atunci când Vladimir s-a gândit că dacă ar fi să moară, singurul lui regret e că nu are un câine – atât de zdravăn a fost!). A doua zi am căutat pe Google mai multe informații despre activitatea seismică de acolo și am aflat că în urmă cu doi ani fusese un cutremur care a făcut ravagii”, a scris Alice Cavaleru pe Instagram.

View this post on Instagram

Cum au aflat că vor deveni părinți pentru a doua oară

„Eram în Thailanda, în vacanță, când am aflat de sarcină, iar la trei zile s-a instalat greața și starea de rău. Am mâncat non-stop pentru că doar așa îmi trecea senzația de greață. Mâncăm la 2 noaptea, dormeam două-trei ore și mă trezeam din cauza grețurilor, ronțăiam ceva și mă culcam la loc…și tot așa, pe timpul zile, mâncăm la două-trei ore. Groaznic.

Până să aflu de sarcină, am mâncat thailandez și indian chiar și la micul dejun. După ce au început grețurile, abia am reușit să-mi găsesc mâncare cât mai curată, fără gusturi sau mirosuri intense. Am mâncat de foarte multe ori din meniul pentru copii. În trimestrul al doilea grețurile s-au diminuat considerabil. Acum îmi este greață când și când, dar intensitatea nu mai este la fel de mare”, a spus Alice Cavaleru pe Instagram.

și a dat totul din casă. În timp ce Alice, soția lui, a fost un pic mai rezervată, Drăghia a pus mână pe Instagram și le-a spus tuturor că va fi, pentru a doua oară, tată de fată. Fanii i-au copleșit pe cei doi cu mesaje și de abia așteaptă să o vadă pe mezina familiei.

„Se pare că o să mai avem o fetiță. Casă de estrogen!”, a scris Vladimir Drăghia în dreptul descrierii imaginii de pe Instagram.