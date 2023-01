Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia, probleme în vacanță cu mezina familiei: „Nu puteam să pun degetul mai bine pe hartă pentru saltul ăsta”

Alice Cavaleru este plecată în Tenerife alături de Vladimir Drăghia și cele două fiice ale lor, Zora și Alegra. Vedeta a întâmpinat câteva probleme cu mezina familiei deoarece a început regresia somnului.

Cu toate că este obositor pentru aceasta, mai ales că este în vacanță, își dorește să fie cât mai aproape de puiul ei.

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia, probleme în vacanță

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia au plecat într-o vacanță de vis alături de fetițele lor. Tenerife a fost destinația aleasă de aceștia și pare că se bucură de cele văzute acolo. Soția actorului a întâmpinat câteva probleme cu mezina, ea aflându-se la 4 luni, la începutul regresiei somnului.

În urmă cu patru luni, Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru deveneau , după ce micuța Alegra s-a născut. Zora a devenit sora mai mare și s-a bucurat când a venit acasă micuța.

De la naștere și până în prezent, Alegra s-a confruntat și cu câteva probleme de sănătate, iar mămica a fost cea mai responsabilă pentru ea. A trecut și această perioadă grea, însă, a apărut regresia somnului fix în momentul în care se află în vacanță.

Conform graficelor, bebelușii în această perioadă a vieții suferă de regresia somnului, astfel că starea lor se schimbă permanent, iar somnul nu mai este deloc odihnitor. Alice Cavaleru a postat pe rețelele de socializare că această perioadă a început și ea nu se mai poate odihni.

Regrasia somnului mezinei, chiar în vacanță

Astfel, mezina Alegra adoarme doar dacă este alăptată și așa o ține până dimineață. Alice Cavaleru a povestit în mediul online că a pățit la fel și cu Zora și era foarte obositor să se trezească la un interval de 15-30 de minute. În prezent, se bucură de aceste momente, indiferent cât de greu îi este și vrea să o țină cât mai mult la pieptul său.

„Nu puteam să pun degetul mai bine pe hartă pentru saltul ăsta de la patru luni + regresia somnului. Bine că mi-ați spus la postarea precedentă că se întâmplă și la alte case pentru că am uitat complet cum a fost la Zora.

În schimb, îmi amintesc bine că la fel ca Alegra, Zora cu sânul în gură și se trezea la 10-15 min când îl scăpa, iar eu o tot mutam de pe o parte pe alta ca un zombie.

Am luat-o de la capăt, deși mi-am zis că de data asta nu mai fac așa. În fața acestui ghem de iubire, am uitat tot ce mi-am promis și am hotărât să o țin la pieptul meu cât pot de mult”, a spus Alice Cavaleru pe contul ei de Instagram, potrivit .