Cum arată Alice Cavaleru la 10 zile de când a născut / Soția lui Vladimir Drăghia a radiat la evenimentul Elle

Alice Cavaleru, soția lui Vladimir Drăghia, pentru a doua oară pe 6 septembrie, atunci când a adus-o pe lumea cea de-a doua fetiță a cuplului, Algera Nova.

Acum, la doar zece zile de la naștere, Alice a fost invitată la petrecerea revistei Elle, acolo unde a radiat, având o apariție care a atras toate privirile.

Alice Cavaleru, impecabilă la zece zile de la naștere

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia formează un cuplu de mai bine de opt ani, iar împreună sunt părinții a două fetițe: Zora, care are cinci ani, și Algera. care are doar zece zile.

Alice a fost invitată joi seara la gala Elle, acolo unde a avut o apariție senzațională în ciuda faptului că a născut în urmă cu mai puțin de două săptămâni.

Gala Elle a reprezentat pentru soția actorului primul eveniment monden la care participă de când a devenit a doua oară mamă. Îmbrăcată într-o rochiță albă, pe care a accesorizat-o cu o eșarfă și o coroniță, Alice a radiat în fața aparatelor, semn că este mai împlinită ca oricând.

„În seara asta am bifat primul eveniment de când sunt mama a două fete superbe!

Nu am stat mult, dar chiar nu puteam să lipsesc de la Elle New Media Awards, unde m-am revăzut cu (superba) . Am fost nominalizată la categoria Lifestyle și pe această cale vă mai mulțumesc o dată pentru voturi!

Am venit aici cu și am o surpriză pentru voi: până mâine, 16.09 (ora 19:00) codul ELLE10 vă aduce 10% discount la toate produsele de pe site”, a scris aceasta pe Instagram, alături de fotografiile de la eveniment.