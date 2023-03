Alina Ceușan vorbește despre momentul logodnei, după 4 ani de căsnicie / Nu i-a plăcut inelul: „Și eu am fost cu o pretenție de asta neînțeleasă”

Alina Ceușan, influencer cu aproape un milion de urmăritori numai pe Instagram, a fost invitată la podcastul lui Jorge. Fosta concurentă de la „Asia Express 3”, unde a participat cu prietena Carmen Grebenișan, a făcut dezvăluiri despre câștiguri, afaceri, , dar și despre momentul logodnei sale.

Alina Ceușan, pretenții mari când vine vorba de bijuterii

Alina a fost invitată în cea de-a doua ediție a podcastului „Vorba lu’ Jorge” și a făcut o serie de dezvăluiri interesante despre munca ei, despre câștigurile din online, dar și despre soțul ei, hair stylis-ul Raul Tișa, cu care s-a căsătorit în anul 2019. Cei doi au împreună un băiețel.

Alina Ceușan spune că ea și Raul au întâmpinat prima problemă când a primit inelul de logodnă, care nu a fost deloc pe placul vedetei.

Alina a spus marele „DA”, însă a avut de comentat cu privire la inelul de logodnă ales de Raul.

”Știa că nu-mi place albastru și a venit la mine cu un inel de safir, dar și eu am fost cu o pretenția de asta neînțeleasă.

Evident că am zis da, dar nu îmi plăcea inelul. Se știe faptul că am pretenții și că Alina Ceușan este foarte figurantă, doar știți. Am vrut un inel normal de logodnă, ca toată lumea”, a spus Alina Ceușan, în podcast-ul lui Jorge.

„Alina Ceușan: Nici nu am cum să fiu geloasă”

Între timp, Raul i-a oferit o altă bijuterie, extrem de scumpă, care este pe placul blondinei, iar relația lor a evoluat în cel mai frumos mod.

Astfel că gelozia nu și-a avut și nici nu își are rost între ei. Se respectă și au încredere unul în celălalt, știu ce presupune job-ul fiecăruia și niciodată nu s-au gândit la altceva decât la iubirea dintre ei, la ce au construit și la ce și-au propus să facă încă de la începutul cunoașterii lor.

”Nu am cum să fiu geloasă, având în vedere domeniul în care lucrez eu, domeniul în care lucrează el. Nu ai cum, ăsta cred că a fost un lucru normalizat încă de la începutul relației și am înțeles foarte bine amândoi că el e înconjurat de femei și că eu sunt plecată foarte mult. Deci, nu este loc de așa ceva, dacă am avut ceva vreodată de discutat, am discutat și atât, ține foarte mult de încrederea în tine. Și nici el nu este gelos. Noi ne-am hotărât în primele două săptămâni că vrem să ne și căsătorim”, a mai adăugat influencerița.

Alina Ceușan câștigă mai mult de 20.000 de euro pe lună

În cadrul podcast-ului, Jorge a întrebat-o direct pe Alina: „Câștigi mai mult de 20.000 de euro pe lună?”, iar răspunsul ei a fost unul scurt și la obiect: „DA”.

Alina a mărturisit că banii pe care îi face sunt din brand-urile pe care le are, din meseria soțului ei, dar și din mediul online.

„Sunt adunați din toate zonele, sunt luni și luni. Sunt luni în care sunt peste această sumă, sunt luni în care sunt sub această sumă. Dar e vorba de acest venit care este făcut și din contractele din online, cât și din alte colaborări, și din partea de branduri pe care o avem. În zona de online se câștigă foarte, foarte bine”.