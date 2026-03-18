Flavia Codreanu
18 mart. 2026, 20:54
sursa foto: Instagram/Alina Pușcaș
Alina Pușcaș a apărut cu vânătăi la ochi pe rețelele de socializare. Prezentatoarea TV a decis să lămurească situația, și a explicat că semnele de pe față  sunt o reacție normală în urma unei proceduri estetice. 

 Care este procedura după care Alina Pușcaș a apărut cu vânătăi la ochi

Vedeta a mărturisit că urmează de aproximativ doi ani un tratament specializat pentru îmbunătățirea texturii pielii, fermitate și eliminarea petelor solare. Deși rezultatele sunt vizibile , procesul de recuperare implică uneori aceste semne vânătăi temporare în zona feței.

„Se pare că astăzi m-am învinețit puțin mai mult în jurul ochilor, dar este un moment absolut normal în evoluția acestei proceduri. Se poate rezolva, până una-alta, cu un anticearcăn. Oricum, totul e bine!”, a spus Alina Pușcaș.

De ce se teme vedeta de acest tratament: „Mi-e un pic groază, pentru că doare”

Deși este mulțumită de modul în care pielea ei arată acum, prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva” a recunoscut că intervenția nu este deloc una confortabilă. Chiar dacă medicii folosesc substanțe pentru amorțirea zonei, senzația de durere tot rămâne prezentă.

„De vreo doi ani îmi fac constant acest tratament pentru textura pielii, pentru tonus, fermitate, pentru petele provocate de expunerea la soare. (…) Mi-e un pic groază, pentru că doare, chiar dacă se folosește cremă anestezică”, a mai declarat vedeta.

De ce refuză ofertele de la Survivor sau Asia Express

Viața personală a Alinei Pușcaș este extrem de aglomerată, fiind mamă a trei copii și studentă la master. Vedeta a dezvăluit că, a primit propuneri din partea televiziunilor de a participa la emisiuni de tip concurs, dar în prezent nu poate lipsi atât demult.

„E complicat că sunt mici copiii. Survivor înseamnă 4 luni de stat departe. Asia Express înseamnă 2 luni de stat departe. Power Couple? Acolo e mai puțin, dar problema e că soțul este medic militar. E mai complicat să plece în astfel de scopuri în afara țării”, a explicat prezentatoarea.

Citește și...
Dorian Popa se pregătește de curățenie: Ce mesaj va purta pe piept în cele 60 de zile de muncă
Monden
Dorian Popa se pregătește de curățenie: Ce mesaj va purta pe piept în cele 60 de zile de muncă
Momente de groază! Dan Bursuc, transportat de urgență la spital cu hemoragie. Ce s-a întâmplat
Monden
Momente de groază! Dan Bursuc, transportat de urgență la spital cu hemoragie. Ce s-a întâmplat
USR: „PSD știe că România nu mai are bani în plus, dar se joacă cu AUR de-a bugetul țării”
Monden
USR: „PSD știe că România nu mai are bani în plus, dar se joacă cu AUR de-a bugetul țării”
Familia lui Horia Brenciu s-a întors din Kuala Lumpur cu o întârziere de peste două săptămâni. Mesajul emoționant și haios al artistului: „Gata, nu mai sunt Kevin, singur acasă” (FOTO)
Monden
Familia lui Horia Brenciu s-a întors din Kuala Lumpur cu o întârziere de peste două săptămâni. Mesajul emoționant și haios al artistului: „Gata, nu mai sunt Kevin, singur acasă” (FOTO)
Iulia Albu, după ce a fost numită „toxică” de Andreea Bălan: „Nu este prima și nici ultima persoană care emite păreri fără să le susțină”
Monden
Iulia Albu, după ce a fost numită „toxică” de Andreea Bălan: „Nu este prima și nici ultima persoană care emite păreri fără să le susțină”
Cătălin Vișănescu, prima reacție după ce Betty Salam i-a cedat custodia copilului: „Pentru mine, Matthias este totul”
Monden
Cătălin Vișănescu, prima reacție după ce Betty Salam i-a cedat custodia copilului: „Pentru mine, Matthias este totul”
Oana Ciocan a aflat din presă că e despărțită de Jador: „I-auzi. Eu nu știam. El nu m-a anunțat momentan”
Monden
Oana Ciocan a aflat din presă că e despărțită de Jador: „I-auzi. Eu nu știam. El nu m-a anunțat momentan”
Cum ar fi aflat Rareș Cojoc de relația Andreei Popescu cu Dan Alexa. Noi informații ies la iveală
Monden
Cum ar fi aflat Rareș Cojoc de relația Andreei Popescu cu Dan Alexa. Noi informații ies la iveală
Probleme pentru Liviu Vârciu chiar de ziua lui: S-a ales cu sinuzită după ce a fost dat jos din taxi
Monden
Probleme pentru Liviu Vârciu chiar de ziua lui: S-a ales cu sinuzită după ce a fost dat jos din taxi
 Clipe de coșmar pentru sora Adrianei Bahmuțeanu! Anca Toma, terorizată de un grup de adolescenți în timp ce era la volan
Monden
 Clipe de coșmar pentru sora Adrianei Bahmuțeanu! Anca Toma, terorizată de un grup de adolescenți în timp ce era la volan
21:38 - Prețul cafelei ar putea scădea puternic după un an de creșteri record. Cum se schimbă piața globală a cafelei
21:37 - Doi români care au bătut persoane vulnerabile în Austria își așteaptă pedepsele
21:29 - Donald Trump primește o nouă lovitură. Șefa comunității de informații îl contrazice cu privire la războiul din Iran. Teheranul nu a reluat programul de îmbogăţire a uraniului
20:54 - O țară europeană introduce verficarea digitală a vârstei pentru alcool și tutun. Cum schimbă noul sistem regulile pentru comercianți
20:48 - PSD, izolat în Parlament din cauza pachetelui de solidaritate. AUR va vota bugetul alături de PNL și USR
20:18 - Topul surpriză de pe DEX online: De ce au căutat românii „ntur!” și „cocar”
20:16 - Aluminiul se scumpește rapid pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Cum afectează criza lanțurile globale de aprovizionare
19:41 - Decizia procurorilor în crima de la Cenei: Doi minori trimiși în judecată, în timp ce ancheta pentru al treilea minor a fost clasată
19:39 - Numărul urșilor din România determină măsuri mai dure de control. Ce prevede noul proiect legislativ
19:37 - Război în Orientul Mijlociu. Atacul asupra zăcământului de gaze South Pars, crește prețul petrolului