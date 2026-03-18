Alina Pușcaș a apărut cu vânătăi la ochi pe rețelele de socializare. a decis să lămurească situația, și a explicat că semnele de pe față sunt o reacție normală în urma unei proceduri estetice.

Care este procedura după care Alina Pușcaș a apărut cu vânătăi la ochi

Vedeta a mărturisit că urmează de aproximativ doi ani un tratament specializat pentru îmbunătățirea texturii pielii, fermitate și eliminarea petelor solare. Deși rezultatele sunt vizibile , procesul de recuperare implică uneori aceste semne vânătăi temporare în zona feței.

„Se pare că astăzi m-am învinețit puțin mai mult în jurul ochilor, dar este un moment absolut normal în evoluția acestei proceduri. Se poate rezolva, până una-alta, cu un anticearcăn. Oricum, totul e bine!”, a spus

De ce se teme vedeta de acest tratament: „Mi-e un pic groază, pentru că doare”

Deși este mulțumită de modul în care pielea ei arată acum, prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva” a recunoscut că intervenția nu este deloc una confortabilă. Chiar dacă medicii folosesc substanțe pentru amorțirea zonei, senzația de durere tot rămâne prezentă.

„De vreo doi ani îmi fac constant acest tratament pentru textura pielii, pentru tonus, fermitate, pentru petele provocate de expunerea la soare. (…) Mi-e un pic groază, pentru că doare, chiar dacă se folosește cremă anestezică”, a mai declarat vedeta.

De ce refuză ofertele de la Survivor sau Asia Express

Viața personală a Alinei Pușcaș este extrem de aglomerată, fiind mamă a trei copii și studentă la master. Vedeta a dezvăluit că, a primit propuneri din partea televiziunilor de a participa la emisiuni de tip concurs, dar în prezent nu poate lipsi atât demult.

„E complicat că sunt mici copiii. Survivor înseamnă 4 luni de stat departe. Asia Express înseamnă 2 luni de stat departe. Power Couple? Acolo e mai puțin, dar problema e că soțul este medic militar. E mai complicat să plece în astfel de scopuri în afara țării”, a explicat prezentatoarea.