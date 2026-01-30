Prezentatoarea TV Alina Pușcaș a trecut printr-un moment de panică după ce mașina pe care o conducea a suferit o defecțiune extrem de periculoasă. Incidentul a avut loc chiar în București, în timp ce vedeta se îndrepta spre cursurile de pian ale copiilor săi. O piesă vitală de la roata din față s-a rupt brusc, punându-i viața în pericol într-un moment în care, din fericire, viteza era redusă.

Cum s-a produs defecțiunea la mașină

Vedeta a explicat că piesa de la roata din față dreapta s-a rupt complet fără niciun semn prevestitor. Norocul a făcut ca defecțiunea să apară după ce Alina Pușcaș parcursese deja drumul lung de la Târgoviște, unde circulase cu viteză mare. Abia după ce a oprit vehiculul, prezentatoarea a realizat că un viraj strâns sau o viteză de 100 km/h ar fi putut transforma acest defect tehnic într-o .

„Cred că azi am avut un îngeraș păzitor pe undeva pentru că am făcut niște drumuri de Târgoviște, am mers și cu viteză, bineînțeles, înafara localităților, și exact în momentul în care am intrat în București să iau copiii de la pian am pățit următoarea chestie. Am pățit asta! S-a rupt cu totul. Vă puteți da seama ce însemna dacă la un viraj la 100 km/h aș fi pățit chestia asta. Probabil că nu aș mai fi fost astăzi aici. Groaznic. Îmi tremură mâna efectiv.”, a declarat Alina Pușcaș pe rețelele sociale.

Prezentatoarea TV Alina Pușcaș trece printr-o perioadă foarte tensionată

Dincolo de acest incident care a șocat-o, Alina Pușcaș a mărturisit recent că trece printr-o perioadă epuizantă. Pe lângă proiectele de televiziune, ea s-a ocupat intens de finalizarea noii sale locuințe, un proiect care a durat trei ani din cauza dificultăților de reautorizare. Jonglarea între responsabilitățile administrative și cele de mamă îi lasă tot mai puțin timp pentru sine, vedeta recunoscând că ritmul de viață a devenit tot mai greu de susținut, potrivit

Alina Pușcaș este cunoscută publicului larg ca prezentatoare a emisiunii „Te cunosc de undeva!”. Mamă a trei copii, ea a vorbit deschis în repetate rânduri despre provocările vieții de familie și presiunea constantă a programului de filmări