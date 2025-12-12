B1 Inregistrari!
Alina Pușcaș a luat foc după un comentariu negativ primit în mediul online: „Creierul acela mic și prost educat"

Alina Pușcaș a luat foc după un comentariu negativ primit în mediul online: „Creierul acela mic și prost educat”

12 dec. 2025, 20:41
Alina Pușcaș a luat foc după un comentariu negativ primit în mediul online: „Creierul acela mic și prost educat”
Sursa Foto: Instagram/ @alina_puscas_
  1. La ce metode a apelat Alina Pușcaș pentru a găsi pisica familiei 
  2. Cum a reacționat Alina Pușcaș după ce a primit un comentariu răutăcios, la postarea cu pisica

Alina Pușcaș încearcă disperată să găsească pisica familiei, o felină bengaleză pe nume Feli, după ce, în urmă cu câteva zile, a dispărut. Știind că copiii ei suferă profund după animăluț, prezentatoarea TV a apel la comunitate pentru a-l găsi. Un comentariu răutăcios lăsat la postarea în care ea anunță dispariția felicei a determinat o reacție dură din partea vedetei.

La ce metode a apelat Alina Pușcaș pentru a găsi pisica familiei 

Dispariția lui Feli a fost observată imediat după ce Alina Pușcaș și soțul ei s-au întors dintr-o deplasare în afara țării. Copiii cuplului suferă din cauza absenței animalului de companie, iar familia a căutat pisica peste tot în zonă. Au fost verificate locurile în care s-ar fi putut ascunde și s-au contactat vecinii. Prezentatoarea a încercat să rămână optimistă și a cerut ajutorul comunității. Până acum, însă, nu a apărut nicio veste despre felină.

„Am încercat și pe grupul cartierului în care s-a dus, am încercat și pe un alt grup al sectorului. Am pus anunț, am pus poze, însă deocamdată nu am primit niciun semn. Sper să reușească să evadeze, poate. Încerc să nu îmi pierd speranța, având în vedere că cei mai afectați sunt copiii. Noi suntem adulți și trebuie să trecem, într-un fel sau altul, peste orice supărare”, a spus Alina Pușcaș.

Cum a reacționat Alina Pușcaș după ce a primit un comentariu răutăcios, la postarea cu pisica

Pentru a crește șansele de găsire, o persoană apropiată familiei a publicat anunțuri pe paginile de Facebook. Postările conțineau fotografii și informații despre pisica bengaleză, în speranța că cineva o va recunoaște. Însă, postarea a atras și comentarii răutăcioase, care criticau „lipsa de grijă” pentru animăluț.

Alina Pușcaș, indignată de atitudinea unei internaute care a comentat la postarea despre pisică, a reacționat la mesajul lipsit de empatie față de suferința copiilor, într-un Insta Story.

„Să plângă dacă nu sunteți capabili să aveți grijă de un animal”, a scris internaută.

„Iată aici hal de femeie! Atât a putut să scoată din creierul acela mic și prost educat! Practic, se bucură că cei mici plâng după pisică. Rușine! (doamna e pe Facebook)”, a venit și reacția Alinei Pușcaș la comentariu, postată într-un Insta Story.

