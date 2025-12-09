B1 Inregistrari!
Cum scăpăm de drone. Speranța lui Nicușor Dan moare ultima. Ce spune șeful statului (VIDEO)

Adrian A
09 dec. 2025, 17:38
Sursa foto: Captura vieo Youtube / Administrația Prezidențială
  1. Nicușor Dan, despre drone: O să vedeți ce facem, dacă mai vin
  2. Nicușor și drona din Vaslui

Aflat în vizită în Franța, Nicușor Dan a făcut un rezumat al discuțiilor cu Emmanuel Macron. Bineînțeles că s-a discutat și despre Rusia. Context în care Nicușor Dan a fost întrebat și despre drone.

Nicușor Dan, despre drone: O să vedeți ce facem, dacă mai vin

Președintele Nicușor Dan promite că nicio dronă nu va mai scăpa de pe teritoriul României dacă mai intră aici. Pe un ton cât de amenințător poate Nicușor Dan am fost anunțați că o să vedem noi ce se întâmplă dacă mai vin drone.

” O să vedeți. Sper să nu mai vină dar o să vedeți. Pentru că noi am avut mult timp pace, pregătirile militare s-au făcut într-un mod clasic.

Suntem într-un proces de adaptare, suntem mai bine ca acum o lună. Veți vedea, eu sper să se încheie repede războiul ăsta, sper să nu mai avem drone, dar dacă vom avea drone, o să vedeți că o să le dăm jos.”,  a declarat Nicușor Dan.

Nicușor și drona din Vaslui

Declarațiile războinice ale lui Nicușor Dan vin după ce, tot în Franța, într-un interviu pentru Le Monde, a explicat, de ce nu a fost doborâtă drona care s-a plimbat ore întregi prin 4 județe din țara noastră.

„Suntem pregătiți pentru drone care vin din regiunea Odessa, dar aceasta a intrat mai la vest, după ce a survolat Moldova, ceea ce era o noutate.

Nu aveam prea multe mijloace de apărare terestră în acea zonă, iar avioanele zboară mult mai repede decât dronele, ceea ce face foarte dificilă doborârea lor. Tocmai am primit un nou sistem de la americani, dar trebuie să adaptăm radarele pentru a detecta obiecte care zboară la altitudine foarte mică.”, a afirmat Nicușor Dan.

Așa că mai bine rămânem la „sperăm să nu mai vină”.

