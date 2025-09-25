B1 Inregistrari!
Alina Pușcău a lăsat un contract de milioane în SUA pentru Asia Express. Cum i-a schimbat experiența viața

Selen Osmanoglu
25 sept. 2025, 08:24
Sursa Foto: Instagram/ @alinapuscau_
Alina Pușcău a participat la sezonul anul acesta de la Asia Express, împreună cu Cristina Postu. Modelul a povestit cum a lăsat un contract important din SUA pentru a vedea cum este experiența Asia Express. Ea a considerat că prin această emisiune se va dezvolta personal, printre altele.

„O experiență de viață”

Alina Pușcău consideră emisiunea drept o „experiență de viață”. Aceasta spune că i-a schimbat perspectiva.

„Mi-a fost greu, n-a fost ușor, dar a fost o experiență de viață, pot să spun. Și chiar mi-a schimbat viața. În multe sensuri. Nu știu, stările pe care le-am… Nu poți să joci un rol în acest reality show”, a mărturisit aceasta, conform Cancan.

De asemenea, Alina consideră că cel mai important, în acest show, este partenerul cu care vii.

„Trebuie să fii tu și treci prin foarte multe stări, mai ales partenerul scoate toate stările din tine pentru că e oglinda ta. Și cred că asta e cel mai important într-o emisiune, partenerul”, a spus ea.

Un alt proiect în România

Alina Pușcău a mărturisit că urmărește emisiunea pe TV, în timp ce așteaptă un alt proiect.

„Bineînțeles. Am luat și Antena Play, că o să călătoresc, o să mă duc la New York la jumătatea lunii. Mai sunt în alt show, tot pentru Antenă și sunt super, super, super fericită pentru celălalt proiect cu aceeași echipă”, a spus ea.

Întrebată dacă s-a mutat definitiv în România, aceasta a răspuns: „Știi care e chestia cu definitivul? Nu există definitiv să te muți undeva, pentru că viața întotdeauna te duce în diferite locuri, dar am decis baza mea să fie România, pentru că aici e familia mea și cum ar veni Asia Express m-a ajutat să mă reîntorc la copilărie și mă simt foarte bine acasă, dar călătoresc foarte mult”.

Ce a lăsat în urmă în New York

Alina se va întoarce la New York o perioadă cu „niște treabă” și pentru a-și schimba carnetul de conducere.

„Da, am un business. Chiar am lăsat un contract de trei ani jumatate cu o agenție foarte tare, și proiecte, pentru ASIA Express. Pentru că am crezut în Asia Express, am simțit că Asia Express este o dezvoltare personală pentru mine și cum e să mă reîntorc la copilăria mea”, a spus ea.

Concurenta spune că nu a fost vorba de bani la Asia Express, ci de experiență.

„Nu e vorba de bani aici, e vorba despre experiență de viață pe care nu o plătești. Nu e bani. Adică să fii în show-ul asta este ca o loterie, cum ar veni.Și cred că am fost norocoasă să fiu în show-ul ăsta, și mi-a schimbat viața. Adică nu e vorba de bani, e vorba de experiență”, a spus aceasta.

Cum i-a schimbat viața emisiunea

Alina Pușcău a mărturisit că Asia Express i-a schimbat viața.

„M-a făcut să conștientizez multe lucruri, m-a făcut să mă gândesc pozitiv, m-a făcut să… Nu știu, o să vedeți, sunt foarte multe chestii.  Să văd cum trăiesc oamenii, cum sunt oamenii, sunt așa de… de amărâți. De exemplu, dacă noi ne duceam la oameni care n-aveau nimic”, a declarat vedeta.

„Partenera meu voia sa mearga la oameni care erau bogati. Nu ne deschideau usa, fugeau de noi, dar cei care n-aveau nimic ne oferau totul! Pentru că ei ințelegeau iubirea universului. Și asta pe mine m-a fascinat foarte mult. Pentru că oamenii ăștia îți dădeau tot ce aveau ei. Și împărțeau cu tine”, a mai spus ea.

„Mâncam orez tot timpul”

Alina Pușcău a mărturisit că nu a slăbit în Asia Express, ci din contră. Aceasta a spus că mânca orez mai tot timpul.

„Eu cred că m-am îngrășat. Nu că m-am îngrășat, cât m-am umflat. Mâncam orez tot timpul!”, a spus concurenta.

