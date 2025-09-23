Un moment tensionat a zguduit cea mai recentă ediție a emisiunii „ ” 2025, după ce Anda Adam a amenințat că va părăsi competiția.

Ce s-a întâmplat în competiția „Asia Express”

Situația a apărut atunci când artista și soțul ei, , au ajuns la o stație de cazare și au descoperit că echipa formată din Emil Rengle și Alejandro Fernandez ajunsese deja înaintea lor, deși Anda și Joseph erau convinși că au rezervarea.

Frustrarea momentului a atins cote maxime, iar vedeta a declarat că nu mai dorește să continue concursul.

„Dar nu e corect, eu nu mai fac! Eu sunt cel mai mare nume din această emisiune și ca like-uri, și ca vizualizări. Am 4 milioane de urmăritori, sunt un nume foarte mare în țara asta, eu nu vreau să ies terfelită”, a spus Anda Adam, vizibil afectată, potrivit .

De ce a vrut Anda Adam să renunțe

Motivul principal al supărării a fost senzația de nedreptate. Cu bagajele deja lăsate la destinație, Anda și Joseph au simțit că munca lor a fost ignorată. În acel moment, artista a explicat că nu dorește să iasă „rușinos” din competiție, iar Joseph a detaliat cum cei doi au fost aproape să abandoneze:

„Ne-am enervat, am scos lavaliera, am vrut să fie chiar stop joc. Am vrut să abandonăm. Am luat-o la pas și nu am mai căutat o cazare cum era jocul, efectiv am căutat o scăpare, un hotel unde să ne cazăm și să ne vedem și noi de treaba noastră”.

Anda Adam a completat: „Atât a fost «Asia Express» pentru noi. Vă mulțumim. A fost foarte mișto experiența, dar se pare că noi nu prea înțelegem cum trebuie jucate jocurile astea și nu vrem să o dăm în penibil”.

Cum au reacționat fanii pe rețelele sociale

Replica artistei, conform căreia „ea este cel mai mare nume din emisiune”, a declanșat un val de ironii și comentarii critice pe Instagram și alte platforme sociale. Mulți internauți au considerat declarația exagerată și au reacționat în mod acid:

„Selecta a fost lansată în 2005 și de atunci nu a mai auzit nimeni de cea mai cunoscută persoană de la «Asia Express», vedeta cu 4 milioane de urmăritori.”

„Nu te mai comporta ca și cum emisiunea asta ar fi despre voi. Revino-ți un pic, că nu totul orbitează în jurul tău.”

„Ea însăși se terfelește în emisiunea asta prin comportamentul pe care îl are și vorbele pe care le scoate pe gură.”

„«Eu sunt cel mai mare nume din emisiunea asta, am 4 mil de followeri» – Anda Adam cu 1.2 mil de followeri și un hit acum 20 de ani.”

Un alt comentariu acid a subliniat: „Tu nu ai fi cel mai mare nume din emisiune nici dacă ai fi singură. Organizează un concert la care oamenii să vină să cumpere bilet și vezi care e adevărata ta valoare ca artist.”

De ce a stârnit momentul atât de mult interes

„Asia Express” este o competiție recunoscută pentru momentele de tensiune și pentru provocările extreme pe care concurenții trebuie să le depășească. Totuși, declarațiile Andei Adam au atras atenția nu doar prin dramatismul situației, ci și prin contrastul dintre modul în care se percepe artista și modul în care publicul o percepe.

Afirmația ei despre „cel mai mare nume din emisiune” a fost rapid preluată de comunitatea online și transformată într-un subiect de discuție, cu sute de comentarii ironice și critice.

Ce urmează pentru Anda și Joseph

Deși la început au amenințat că vor abandona, cei doi au decis, după câteva momente de cumpănă, să continue competiția. Hotărârea lor arată că presiunea jocului și oboseala acumulată pot afecta chiar și echipele aparent mai puternice.

Totuși, rămâne de văzut cum va evolua parcursul lor în „Asia Express” și dacă Anda Adam va reuși să își gestioneze emoțiile într-un mod care să nu mai stârnească reacții negative din partea publicului.