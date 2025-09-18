Războiul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu continuă! Deși deja de ceva timp și au tot ieșit în spațiul public, când unul, când altul pentru a-și spune punctul de vedere, se pare că subiectul legat de interacțiunile de pe rețelele de socializare nu s-au încheiat.

a dezvăluit ce s-a întâmplat, ca urmare a afirmațiilor fostului soț, care a tot spus că femeia este cea care a comentat prima la postările lui.

Ce a declarat Alina Sorescu

Cântăreața a explicat că ceea ce spusese designerul nu are nicio legătură cu realitatea. Ba mai mult, a subliniat faptul că Alexandru Ciucu are o anumită strategie pentru a-și reabilita imaginea, după tot ceea ce ea a povestit public. Detaliile, din relația lor, care au ieșit la iveală, l-au afectat pe bărbat, iar acum acesta ar fi într-un proces de „spălare a imaginii”.

„TikTok-ul funcționează așa: primești notificări atunci când ești menționat în postări sau în comentarii ale oamenilor. Oameni care îi comentează lui la postări, mă menționează pe mine. Mie acele notificări îmi apar. Eu sau cineva din echipa mea, intrăm să vedem unde au fost acele notificări. (…) Cine a scris, în tot valul de hate pe care el îl primește în online: ”Alina Sorescu, cu tag, tu vezi aceste mesaje?”, iar eu la un astfel de mesaj am răspuns da! Nici nu îl urmăresc pe TikTok, el mă urmărește pe mine. (…) Totul se leagă și totul face parte din strategia de care am tot povestit, de reabilitare a imaginii publice, de spălare a imaginii, de care încerc să nu mai vorbesc”, a declarat Alina Sorescu, la

Care este punctul de vedere al lui Alexandru Ciucu

De cealaltă parte, bărbatul a declarat lucruri diferite. El a spus că fosta soție este cea care a interacționat prima cu el, în mediul online, iar mai apoi și el a dat curs.

În plus, a punctat faptul că și-ar dori să aibă o relație de prietenie de dragul celor două fetițe pe care le au împreună.

„Ea este prima care mi-a lăsat comentarii (…) Ea e prima care mi-a lăsat un comentariu pe TikTok. E adevărat că nu mie direct, ci comenta altcineva și ea i-a răspuns acelei persoane. Am văzut că și ea pune anumite postări de-ale mele la Favorite sau le salvează. Mi se pare că mi-a dat și ea odată un like, dar ea a făcut lucrul ăsta prima, dar mai apoi m-am gândit că eu ar fi trebuit să fac lucrul ăsta primul. Nu știu dacă este un pas. Dacă este un pas, este unul foarte mic. Mi-ar plăcea să avem o relație frumoasă, să comunicăm, in interesul fetelor, evident”, a spus Alexandru Ciucu, la Știrile Antena Stars, conform sursei de mai sus.

Ce sfat are Alina Sorescu pentru femeile care trec printr-un divorț

În urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu, Alina Sorescu a fost întrebată ce sfaturi are pentru femeile care trec printr-un mariaj eșuat. Cântăreața a explicat că nu se simte în măsură pentru a face acest lucru, deoarece și ea a ajuns la rândul ei într-o situație dificilă.

În schimb, a încurajat femeile, ca atunci când simt că lucrurile nu sunt în direcția potrivită nici pentru ele, nici pentru copiii lor, să facă un pas spre a rezolva situația.

„Nu cred că sunt eu în măsură să dau sfaturi, pentru că ideal este să nu ajungi în această situație, nu cred că e un lucru bun, din păcate, dar pentru că am ajuns în această situație fără altă cale, pentru a le fi bine fetelor și am reușit să merg mai departe, da, le încurajez pe femei ca atunci când simt că ceva nu este bine pentru copii, în primul rând, să facă un pas pentru binele copiilor, pentru interesul copiilor. Cel mai și cel mai important în lumea asta pentru o mamă este să fie copiii bine”, a precizat Alina pentru