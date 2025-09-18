Războiul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu continuă! Deși cei doi s-au despărțit deja de ceva timp și au tot ieșit în spațiul public, când unul, când altul pentru a-și spune punctul de vedere, se pare că subiectul legat de interacțiunile de pe rețelele de socializare nu s-au încheiat.
Artista a dezvăluit ce s-a întâmplat, ca urmare a afirmațiilor fostului soț, care a tot spus că femeia este cea care a comentat prima la postările lui.
Cântăreața a explicat că ceea ce spusese designerul nu are nicio legătură cu realitatea. Ba mai mult, a subliniat faptul că Alexandru Ciucu are o anumită strategie pentru a-și reabilita imaginea, după tot ceea ce ea a povestit public. Detaliile, din relația lor, care au ieșit la iveală, l-au afectat pe bărbat, iar acum acesta ar fi într-un proces de „spălare a imaginii”.
„TikTok-ul funcționează așa: primești notificări atunci când ești menționat în postări sau în comentarii ale oamenilor. Oameni care îi comentează lui la postări, mă menționează pe mine. Mie acele notificări îmi apar. Eu sau cineva din echipa mea, intrăm să vedem unde au fost acele notificări. (…) Cine a scris, în tot valul de hate pe care el îl primește în online: ”Alina Sorescu, cu tag, tu vezi aceste mesaje?”, iar eu la un astfel de mesaj am răspuns da! Nici nu îl urmăresc pe TikTok, el mă urmărește pe mine. (…) Totul se leagă și totul face parte din strategia de care am tot povestit, de reabilitare a imaginii publice, de spălare a imaginii, de care încerc să nu mai vorbesc”, a declarat Alina Sorescu, la Spynews TV.
De cealaltă parte, bărbatul a declarat lucruri diferite. El a spus că fosta soție este cea care a interacționat prima cu el, în mediul online, iar mai apoi și el a dat curs.
În plus, a punctat faptul că și-ar dori să aibă o relație de prietenie de dragul celor două fetițe pe care le au împreună.
„Ea este prima care mi-a lăsat comentarii (…) Ea e prima care mi-a lăsat un comentariu pe TikTok. E adevărat că nu mie direct, ci comenta altcineva și ea i-a răspuns acelei persoane. Am văzut că și ea pune anumite postări de-ale mele la Favorite sau le salvează. Mi se pare că mi-a dat și ea odată un like, dar ea a făcut lucrul ăsta prima, dar mai apoi m-am gândit că eu ar fi trebuit să fac lucrul ăsta primul. Nu știu dacă este un pas. Dacă este un pas, este unul foarte mic. Mi-ar plăcea să avem o relație frumoasă, să comunicăm, in interesul fetelor, evident”, a spus Alexandru Ciucu, la Știrile Antena Stars, conform sursei de mai sus.